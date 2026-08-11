Ο πιλότος του αεροσκάφους Airbus A320neo της Air India βρέθηκε θετικός σε χρήση μαριχουάνας, έπειτα από σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια πτήσης από το Πουκέτ στο Δελχί.

Η απότομη απώλεια υψομέτρου περίπου 300 ποδιών πάνω από το κρατίδιο Οντίσα είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 13 επιβατών και 4 μελών του πληρώματος, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Πολιτικής Αεροπορίας.

Απότομη βουτιά 300 ποδιών και 17 τραυματισμοί

Το αεροσκάφος τύπου Airbus A320neo, στο οποίο επέβαιναν 137 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος, υπέστη μια «στιγμιαία μεταβολή υψομέτρου», χάνοντας απότομα περίπου 300 πόδια ύψος, ενώ πετούσε πάνω από το ανατολικό ινδικό κρατίδιο Οντίσα.

Η βίαιη αναταραχή προκάλεσε πανικό στην καμπίνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 13 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης, το αεροπλάνο κατάφερε στη συνέχεια να προσγειωθεί με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Δελχί.

Κλήση στον CEO της αεροπορικής εταιρείας

Οι ινδικές αρχές ξεκίνησαν αμέσως έρευνα για να διακριβώσουν τις συνθήκες του ατυχήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας κάλεσε για εξηγήσεις τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Air India, Κάμπελ Γουίλσον.

Όπως ανακοινώθηκε, η αρχική εξέταση στην οποία υποβλήθηκε ο πιλότος για εντοπισμό ψυχοδραστικών ουσιών έδωσε ευρήματα που απαίτησαν επιβεβαιωτικές εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες τελικά πιστοποίησαν τη χρήση κάνναβης.

Σιγή ιχθύος από την εταιρεία

Από την πλευρά της, η Air India είχε δηλώσει αρχικά ότι δεν είχε λάβει επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Παράλληλα, τόσο η αεροπορική εταιρεία όσο και το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας απέφυγαν να προβούν σε άμεσο επίσημο σχολιασμό μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις των τοπικών μέσων ενημέρωσης.