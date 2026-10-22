Τέλος στις υποχρεωτικές αγγαρείες που προκαλούσαν διενέξεις μεταξύ επισκεπτών και διαχειριστών καταλυμάτων βάζει η Airbnb, τροποποιώντας τους κανόνες λειτουργίας της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από τις 20 Νοεμβρίου 2026, οι οικοδεσπότες δεν θα μπορούν πλέον να απαιτούν από τους πελάτες τους να εκτελούν εργασίες καθαριότητας που απαιτούν σημαντικό χρόνο ή κόπο και κανονικά θα έπρεπε να αναλαμβάνονται από επαγγελματίες καθαριστές.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από πληθώρα παραπόνων για τις λίστες δουλειών πριν την αναχώρηση και τις υψηλές χρεώσεις καθαρισμού.

Ποιες εργασίες δεν θα μπορούν πλέον να απαιτούν οι ιδιοκτήτες

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πολιτική της Airbnb, όπως αναφέρει ο Guardian, οι νέες οδηγίες θα ισχύουν για τις κρατήσεις που καλύπτονται από την παγκόσμια πολιτική της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας.

Οι οικοδεσπότες δεν θα επιτρέπεται γενικά να ζητούν από τους επισκέπτες να εκτελούν εργασίες που απαιτούν σημαντική προσπάθεια ή χρόνο ή θα πραγματοποιούνταν κανονικά από έναν επαγγελματία καθαριστή.

Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται:

Η αφαίρεση σεντονιών και άλλων κλινοσκεπασμάτων από τα κρεβάτια.

Η μεταφορά των σκουπιδιών σε σημεία εκτός του καταλύματος.

Το πλύσιμο των πιάτων και η τακτοποίησή τους στα ντουλάπια.

Ωστόσο, οι νέες οδηγίες δεν απαλλάσσουν εντελώς τους επισκέπτες από κάθε φροντίδα. Για παράδειγμα, ενώ οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να απαιτούν το πλύσιμο και την τακτοποίηση των πιάτων στα ντουλάπια, διατηρούν τη δυνατότητα να ζητούν την τοποθέτηση των χρησιμοποιημένων σκευών στον νεροχύτη.

Το ιστορικό των παραπόνων και οι χρεώσεις καθαρισμού

Βασική αιτία για την αναθεώρηση της πολιτικής υπήρξε η έντονη δυσαρέσκεια των χρηστών. Παρότι οι επισκέπτες πλήρωναν σημαντικά επιπλέον ποσά για τον καθαρισμό, καλούνταν ταυτόχρονα πριν από την αναχώρησή τους να ολοκληρώσουν μια ολόκληρη λίστα με δουλειές του σπιτιού.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι:

Από τον Απρίλιο του 2025, οι χρεώσεις καθαρισμού δεν εμφανίζονται πλέον ως ξεχωριστή επιβάρυνση στους επισκέπτες.

Οι οικοδεσπότες έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενσωματώνουν το σχετικό κόστος απευθείας στη συνολική τιμή της διαμονής.

Οι επτά βασικοί κανόνες και τα «εύλογα» αιτήματα

Με το νέο πλαίσιο, η Airbnb επιτρέπει στους οικοδεσπότες να καθορίζουν επτά τυποποιημένους κανόνες διαμονής, οι οποίοι θα εμφανίζονται πλήρως στους επισκέπτες κατά τη διαδικασία της κράτησης.

Οι κανόνες αυτοί αφορούν:

Τις ώρες άφιξης και αναχώρησης. Τον μέγιστο αριθμό φιλοξενούμενων ατόμων. Τους περιορισμούς στο κάπνισμα. Τις ώρες κοινής ησυχίας. Την παρουσία κατοικιδίων.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες διατηρούν τη δυνατότητα να προσθέτουν επιπλέον αιτήματα, εφόσον θεωρούνται «εύλογα» με βάση τις τοπικές συνθήκες. Για παράδειγμα, σε περιοχές με περιορισμούς στην κατανάλωση νερού μπορεί να ζητηθεί η μείωση της διάρκειας του ντους, ενώ σε περιοχές με παρουσία άγριων ζώων μπορεί να ζητηθεί η απόρριψη απορριμμάτων σε ειδικούς ασφαλείς κάδους.

Εκπρόσωπος της Airbnb δήλωσε σχετικά:

«Οι κανόνες διαμονής βοηθούν τους επισκέπτες να κατανοούν τι περιμένουν οι οικοδεσπότες από αυτούς, αλλά έχουμε ακούσει από την κοινότητά μας ότι μπορεί να είναι περίπλοκοι, επαχθείς και δύσκολοι στη διαχείριση».

Όπως πρόσθεσε, η εταιρεία προχώρησε στον επανασχεδιασμό των κανόνων ώστε να είναι σαφέστεροι και ευκολότεροι στον εντοπισμό.