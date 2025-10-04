Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «ενθαρρυμένος» από την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει και είναι ενθαρρυμένος από την ανακοίνωση της Χαμάς που δηλώνει την ετοιμότητά της να απελευθερώσει τους ομήρους και να συμμετάσχει σε συζητήσεις με βάση την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Καλεί όλα τα μέρη να αδράξουν αυτή την ευκαιρία για να τερματίσουν αυτή την τραγική σύγκρουση στη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντούζαριτς.

Η Αίγυπτος ελπίζει ότι η «θετική εξέλιξη» στο σχέδιο Τραμπ θα βοηθήσει στην εφαρμογή του

Το Κάιρο ανακοίνωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι ελπίζει ότι η «θετική εξέλιξη» μετά την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας θα οδηγήσει όλα τα μέρη στην εφαρμογή του σχεδίου αυτού του προέδρου των ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωσή του το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τις αραβικές χώρες, τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

Μακρόν: Η απελευθέρωση των ομήρων και η εκεχειρία είναι «εφικτές», μετά την απάντηση της Χαμάς

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου ότι η απελευθέρωση των ομήρων και η εκεχειρία είναι «εφικτές» στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη θετική απάντηση της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα είναι εφικτές! Η δέσμευση της Χαμάς πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος με ανάρτησή του στο X.

Το Κατάρ χαιρετίζει τη «συμφωνία» της Χαμάς με το σχέδιο Τραμπ

Το Κατάρ χαιρέτισε ξημερώματα Σαββάτου τη «συμφωνία» της Χαμάς με το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το Κράτος του Κατάρ χαιρετίζει την ανακοίνωση της Χαμάς ότι το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ έχει την έγκρισή της», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μαζέντ αλ Ανσάρι, στηρίζοντας παράλληλα το κάλεσμα Τραμπ για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Το Κατάρ είναι από τις βασικές μεσολαβήτριες χώρες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Μελόνι: «H προτεραιότητα, τώρα, είναι η κατάπαυση του πυρός με απελευθέρωση όλων των ομήρων »

Με σύντομη γραπτή δήλωσή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή.

«Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην Γάζα και επιβεβαιώνω την πλήρη στήριξή μου στις προσπάθειες που καταβάλλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, για να φέρει την ειρήνη στην Μέση Ανατολή. Η προτεραιότητα, για όλους, τώρα, είναι να φτάσουμε σε κατάπαυση του πυρός, η οποία να οδηγήσει στην άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων. Η Ιταλία είναι πάντα έτοιμη να κάνει ό,τι της αναλογεί».

Στάρμερ: «σημαντική πρόοδος μετά τη συμφωνία της Χαμάς»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι η συμφωνία της Χαμάς στο ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί «σημαντική» πρόοδο προς τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτό είναι «ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» που «μας φέρνει πιο κοντά στην ειρήνη από ποτέ», δήλωσε ο Στάρμερ, καλώντας τα μέρη να εφαρμόσουν το σχέδιο «χωρίς καθυστέρηση».

Μερτς: «Εφικτές η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρήνη»

Ως την «καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη» περιέγραψε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Γάζα και εξέφρασε την στήριξή του στην έκκληση του αμερικανού προέδρου και προς τις δύο πλευρές.

«Η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρήνη στην Γάζα είναι εφικτές. Με το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Τραμπ έχει πλέον συμφωνήσει επί της αρχής και η Χαμάς. Η Γερμανία στηρίζει πλήρως την έκκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τις δύο πλευρές. Οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι. Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί. Οι μάχες πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Όλα αυτά πρέπει να συμβούν πολύ γρήγορα. Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια, αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για ειρήνη. Η Γερμανία θα συνεχίσει να εμπλέκεται», δήλωσε ο κ. Μερτς σε ανάρτησή πριν από λίγη ώρα στην πλατφόρμα «Χ».

Τουρκικό ΥΠΕΞ: « Η απάντηση της Χαμάς «θα καταστήσει δυνατή την άμεση επίτευξη εκεχειρίας»

Ανακοίνωση μετά την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα έδωσε στη δημοσιότητα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Άγκυρα εκτιμά ότι η απάντηση της Χαμάς σήμερα (3 Οκτωβρίου) στο σχέδιο που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ, «θα καταστήσει δυνατή την άμεση επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα, την αδιάκοπη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή και τη λήψη μέτρων που θα οδηγήσουν σε μόνιμη ειρήνη».

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του εναντίον του λαού της Γάζας» αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο καλεί «τα μέρη να αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας και να εφαρμόσουν τη λύση των δύο κρατών, η οποία έχει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας».

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις και να συμβάλλει εποικοδομητικά» καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.