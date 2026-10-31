Αισιόδοξος για τις προοπτικές ειρήνευσης στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε της Κωνσταντινούπολης. Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο Ερντογάν υπογράμμισε την ετοιμότητα της Άγκυρας να συμβάλει στην ειρηνευτική διαδικασία εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για την επέκταση των επεισοδίων στη Μαύρη Θάλασσα.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan hosts Ukrainian President Volodymyr Zelensky at Dolmabahçe Palace in Istanbul. The two leaders are holding talks on Russia’s war against Ukraine and the security situation in the Black Sea. https://t.co/HlPytfpVdH — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) October 31, 2026

Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι η Άγκυρα επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας, σε συνεννόηση και με τη Μόσχα. «Θα ήθελα να τονίσω ότι είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανοίξουμε τον δρόμο προς την ειρήνη. Πιστεύω ότι η επίτευξη συμφωνίας θα δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειες για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης στην Ουκρανία. Στοχεύουμε να προωθήσουμε τη διαδικασία, συζητώντας το θέμα αυτό και με τη Ρωσία».

Αναφερόμενος στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ο Ερντογάν καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ανεξαρτήτως προέλευσης και προειδοποίησε για τους κινδύνους στη Μαύρη Θάλασσα.

«Είναι προφανές ότι οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών πλοίων και τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μαύρη Θάλασσα δεν ωφελούν κανέναν. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε αυτές τις επιθέσεις, ανεξάρτητα από το ποιος τις διαπράττει και ποια είναι η αιτιολογία τους».

Όσον αφορά τη στρατηγική συνεργασία, ο Ερντογάν επαναβεβαίωσε τη στήριξη στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και τη συμμετοχή τουρκικών εταιρειών στην ανοικοδόμησή της.

H ανάρτηση του Τούρκου Προέδρου

Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski’yi bugün ülkemizde tekrar ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum. 🇹🇷🇺🇦 Kendisiyle bugünkü görüşmelerimizde Ukrayna’da barışın sağlanmasına yönelik son dönemde artan çabaları ve Karadeniz’deki güvenlik durumunu etraflıca ele aldık. Savaşın, özellikle ABD Başkanı Sayın Trump’ın da çabalarıyla, diplomatik yollarla sona erdirilmesine yönelik girişimlerin yeniden hız kazanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Barışa giden yolu açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye hazır olduğumuzu vurgulamak isterim. Savaşın başından bu yana Karadeniz’de güvenlik ve istikrarın muhafazası için aktif çaba gösteriyoruz. Ancak son dönemde yaşanan tırmanmaya paralel olarak çatışmaların Karadeniz’e sıçradığına şahit oluyoruz. Sivil gemilere yönelik saldırıların ve Karadeniz’de tırmanmayı artıracak adımların hiç kimseye fayda sağlamayacağı açıktır. Bu saldırıları kimden gelirse gelsin ve gerekçesi ne olursa olsun hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir. Bu konuda tüm tarafları sorumlu şekilde hareket etmeye davet ediyoruz. Karadeniz’de seyrüsefer emniyetini yeniden tesis etmek amacıyla taraflarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bugün ayrıca stratejik ortağımız Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Ülkelerimiz arasında 2022 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmesi, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından önemli bir adım teşkil etmiştir. Bu anlaşma bizi 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize bir adım daha yaklaştırmıştır. Son olarak zorlu savaş koşullarına rağmen Ukrayna’yı terk etmeyen şirketlerimizin Ukrayna’nın yeniden imarına da inşallah önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 31, 2026

«Με μεγάλη χαρά υποδέχθηκα σήμερα, για άλλη μια φορά, τον Εξοχότατο Πρόεδρο Ζελένσκι στη χώρα μας. Στις σημερινές μας συνομιλίες, εξετάσαμε διεξοδικά τις πρόσφατες εντατικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, καθώς και την κατάσταση ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου μέσω διπλωματικών οδών —και ειδικότερα οι προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ, κ. Τραμπ— έχουν αποκτήσει εκ νέου δυναμική.

Θα ήθελα να τονίσω ότι είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος προς την ειρήνη.

Από την έναρξη του πολέμου, εργαζόμαστε ενεργά για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Μαύρη Θάλασσα.

Ωστόσο, παράλληλα με τις πρόσφατες κλιμακώσεις, γινόμαστε μάρτυρες της επέκτασης των συγκρούσεων εντός της Μαύρης Θάλασσας.

Είναι σαφές ότι οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, καθώς και ενέργειες που εντείνουν την ένταση στη Μαύρη Θάλασσα, δεν ωφελούν κανέναν.

Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποδεχθούμε τέτοιου είδους επιθέσεις, ανεξάρτητα από την προέλευση ή την αιτιολόγησή τους.

Υπό αυτό το πρίσμα, καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν υπευθυνότητα.

Θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες μας με τα εμπλεκόμενα μέρη, με στόχο την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Σήμερα, επιβεβαιώσαμε επίσης, για άλλη μια φορά, τη δέσμευσή μας υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, του στρατηγικού μας εταίρου.

Η έναρξη ισχύος —από την 1η Οκτωβρίου— της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου, η οποία υπεγράφη μεταξύ των χωρών μας το 2022, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές μας σχέσεις.

Η συμφωνία αυτή μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο μας για όγκο εμπορικών συναλλαγών ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τέλος, πιστεύω ότι οι εταιρείες μας —οι οποίες δεν εγκατέλειψαν την Ουκρανία παρά τις αντίξοες συνθήκες του πολέμου— θα συμβάλουν, με τη βοήθεια του Θεού, σημαντικά και στην ανοικοδόμηση της χώρας», ανέφερε στην ανωτέρω ανάρτησή του ο Τούρκος Πρόεδρος σχετικά με τις συνομιλίες του με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την Τουρκία και την Ουκρανία «φυσικούς συμμάχους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας» προσθέτοντας: «Εργαζόμαστε για την ενίσχυση της διμερούς εταιρικής μας σχέσης».

Ο Ζελένσκι προτείνει τη διεξαγωγή τριμερών συνομιλιών στην Τουρκία με ευρωπαϊκή συμμετοχή

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησαν την πιθανή εμπλοκή της Τουρκίας σε ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας, καθώς και την προοπτική διεξαγωγής των συνομιλιών αυτών στην Τουρκία, με ευρωπαϊκή συμμετοχή.

#Zelenskyy Proposes Holding Trilateral Talks in Turkey with European Participation #Ukraine has proposed hosting the next #round of trilateral #talks on Turkish territory while expanding the diplomatic #format to include European nations. Volodymyr Zelenskyy discussed this possibility with Turkish President Recep Tayyip #Erdogan during their meeting in Istanbul. According to the President, Ukraine is preparing for a new trilateral meeting involving Ukraine, the #United #States, and #Russia. #Kyiv expects #Turkey to provide a venue for the negotiations and directly participate in the diplomatic process. Furthermore, Ukraine advocates for the #inclusion of European partners in the talks. Zelenskyy proposed that Turkey serve as the platform for the negotiations between Ukraine, the #US, and Russia. Beyond hosting, Kyiv insists on involving European countries and other international partners in the peace process. The President confirmed that Ukraine is preparing for the trilateral meeting, having discussed the logistics of hosting it in Turkey during talks with Recep Tayyip Erdogan in Istanbul. #Ankara, under Kyiv’s vision, would not only host the talks but also become an active participant in the diplomatic process. The leaders also devoted special #attention to security cooperation. Zelenskyy referred to Ukraine and Turkey as natural allies in defense and defense production, highlighting the strong #potential for further partnership development. Unbelievable, but true… https://t.co/ZxegySxn2a — Unbelievable, but true… (@n_no_f_eu) October 31, 2026