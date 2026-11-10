Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως διακρίνει «θετική δυναμική» προς τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Κατάρ – το οποίο διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε πως είχε «μια εξαιρετική συζήτηση με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, κατά την οποία συζητήθηκαν πολλά θέματα σχετικά με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και άλλες χώρες της περιοχής συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ανέφερε ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η επανέναρξη των επιθέσεων εναντίον του Ιράν «φαντάζει αρκετά απίθανη» στην παρούσα φάση. «Με την ολοκλήρωση αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης, οι Αμερικανοί και ολόκληρος ο κόσμος θα είναι πιο ασφαλείς», συμπλήρωσε.

H ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Είχα μια εξαιρετική συζήτηση με τον Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, Πρωθυπουργό του Κατάρ, κατά την οποία συζητήθηκαν πολλά θέματα σχετικά με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Το σημαντικότερο είναι ότι το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και άλλες χώρες προτιμούν τη διατήρηση του status quo — με άλλα λόγια, τη συνέχιση του Μεγαλύτερου Ναυτικού Αποκλεισμού στην Ιστορία, καθώς και της νέας Επιχείρησης «Σιδηρά Πύλη» (Operation Iron Gate), η οποία καλύπτει τόσο την ξηρά όσο και τη θάλασσα. Όλοι συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν επιτρέπεται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο — αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο!

Σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι πλήρως προετοιμασμένες και έτοιμες για δράση. Προς το παρόν, ωστόσο, κάτι τέτοιο φαντάζει αρκετά απίθανο. Το Ισραήλ, καθώς και ολόκληρη η Μέση Ανατολή, προστατεύονται από τους κινδύνους και τις απειλές που προέρχονται από το Ιράν. Διαπιστώνουμε μια θετική δυναμική προς τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης και θα διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντα της Αμερικής παραμένουν ανά πάσα στιγμή προστατευμένα. Με την ολοκλήρωση αυτής της στρατιωτικής εμπλοκής, ο αμερικανικός λαός —αλλά και ολόκληρος ο κόσμος— θα είναι πολύ πιο ασφαλείς. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

I had an excellent conversation with Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, the Prime Minister of Qatar, wherein much was discussed with respect to the Islamic Republic of Iran. Most importantly, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, and others, would prefer the status quo, in other words, a continuation of the Greatest Naval Blockade in History, and the new Operation Iron Gate — Therefore, Land and Sea. All have agreed that Iran cannot have a Nuclear Weapon — That is non-negotiable! Should there be any change with respect to developments in the Middle East, the United States of America is “locked and loaded” and ready to go. At this point, however, that seems to be quite unlikely. Israel, and the entire Middle East, are protected from Iranian danger and threats. We are seeing positive momentum toward an end to this Conflict, and will ensure that America’s interests are at all times protected. At the conclusion of this Military Engagement, the American People, and the World, will be far safer and more secure. President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 9 2026, 4:29 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌‌​‌​​‍​‍​‌​‌‌​‍​‌​‌‌​‌​‌‌‍​​‍‍ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 9, 2026

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Κατάρ έκανε λόγο για «θετικές συνομιλίες» με τον πρόεδρο Τραμπ και των αντιπρόεδρο Βανς στην Ουάσιγκτον.

«Ευγνώμων για τις θετικές συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας και την ειρήνευση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», ανέφερε σε μήνυμά του στο X.