Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν από κατολίσθηση που προκλήθηκε τη Δευτέρα από τις έντονες βροχοπτώσεις στην περιφέρεια Αμχάρα της Αιθιοπίας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

🔴 Ethiopia landslide at monastery kills 14 during holy water ritual A landslide triggered by heavy rainfall struck Tsadqane Debre Mitmaq St. Mary Monastery in Ethiopia’s Amhara region Monday morning, killing 14 worshippers and injuring seven. An unknown number remain trapped… pic.twitter.com/8Sey3Ct2MP — NewsTongue (@NewsTongueX) August 3, 2026

Η κατολίσθηση σημειώθηκε στο μοναστήρι της Αγίας Μαρίας Τσαντκάνε Ντέμπρε Μιτμάκ, όπου εκατοντάδες πιστοί είχαν συγκεντρωθεί για τελετή καθαρμού με αγιασμό, μια θρησκευτική πρακτική ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ ανθρώπων που αναζητούν θεραπεία για χρόνιες ασθένειες.

«Η καταστροφή συνέβη περίπου στις 7 το πρωί και πολλοί από τους νεκρούς είχαν συγκεντρωθεί για να παραλάβουν το αγίασμα», δήλωσε στο Associated Press ο γενικός διευθυντής της επισκοπής, Μεγκάμπε Χαντίς Νέκα Τιμπέμπ Αμπάμπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, άγνωστος αριθμός ανθρώπων εκτιμάται ότι παραμένει εγκλωβισμένος κάτω από τα συντρίμμια, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Από τα θύματα, οι 11 έχουν ήδη ταφεί στο μοναστήρι, ενώ οι σοροί των υπόλοιπων μεταφέρθηκαν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η αναγνώριση ορισμένων θυμάτων παραμένει δύσκολη.