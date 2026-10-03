Πολιτοφυλακή που πρόσκειται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Αιθιοπίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι κατέλαβε το αεροδρόμιο της Μεκέλε – πρωτεύουσας της περιφέρειας Τιγκράι στη βόρεια Αιθιοπία – στο πλαίσιο αντεπίθεσης κατά των ανταρτών.

«Αποκτήσαμε τον πλήρη έλεγχο του αεροδρομίου Alula Aba Nega της Μεκέλε», το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από την πόλη, ανέφεραν οι Δυνάμεις για την Ειρήνη στο Τιγκράι (TPF) σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X.

Ladies & gents, we’ve taken full control of Mekelle Alula Aba Nega Airport. We’re currently clearing the city of Mekelle. Peace is around the corner as the TPLF maffia leaders fled towards Eritrea. Mekelle welcomed us with open arms. The decades old nightmares are ending. pic.twitter.com/tOhq00f5vO — Tigray Peace Forces (@TigrayPeaceF) October 2, 2026

Από τις 23 Σεπτεμβρίου έχουν αναζωπυρωθεί οι συγκρούσεις στη βόρεια Αιθιοπία. Οι εχθροπραξίες ξέσπασαν έπειτα από μήνες έντασης μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των αρχών της περιφέρειας Τιγκράι. Λίγες ημέρες νωρίτερα το Μέτωπο για την Απελευθέρωση του Λαού του Τιγκράι (TPLF) και άλλες έξι ένοπλες ομάδες ανακοίνωσαν ότι συνασπίζονται με στόχο την «ανατροπή» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Άμπιι Άχμεντ.