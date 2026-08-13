Σώμα ενόρκων σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σικάγου καταδίκασε την κατασκευάστρια εταιρεία Boeing να καταβάλει αποζημίωση 29 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων τόκων, στην οικογένεια του Μάικλ «Μικ» Ράιαν.

Ο Ιρλανδός μηχανικός και πατέρας δύο παιδιών, στέλεχος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ), ήταν ένας από τους 157 επιβαίνοντες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του αεροσκάφους 737 MAX 8 της Ethiopian Airlines (πτήση ET302) τη 10η Μαρτίου 2019. Το αεροσκάφος ήταν ολοκαίνουργιο, ενώ ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν 21 υπάλληλοι των Ηνωμένων Εθνών που ταξίδευαν για τη Συνέλευση του ΟΗΕ για το Περιβάλλον.

Η αστική προσφυγή της χήρας του Ράιαν εκδικάστηκε στη δίκη που ξεκίνησε την 3η Αυγούστου. Το δυστύχημα στην Αιθιοπία είχε ακολουθήσει εκείνο της ινδονησιακής Lion Air τον Οκτώβριο του 2018 με 189 νεκρούς. Η Boeing παραδέχθηκε το 2019 ότι το προβληματικό λογισμικό MCAS, το οποίο είχε εγκατασταθεί χωρίς επαρκή ενημέρωση των πιλότων, συνέβαλε καθοριστικά και στις δύο τραγωδίες, πυροδοτώντας κύμα προσφυγών.

Οι περισσότερες υποθέσεις διευθετήθηκαν εξωδικαστικά, όμως οι δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν για τις υπόλοιπες όρισαν υψηλότατες αποζημιώσεις, όπως τα 28,45 εκατομμύρια δολάρια που επιδικάστηκαν τον Νοέμβριο του 2025 στην πρώτη σχετική δίκη, αλλά και τα 49,5 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια της 24χρονης Σάμια Στούμο τον Μάιο.

Η νομική υπεράσπιση της Boeing είχε αποδεχθεί την ανάγκη καταβολής υψηλής αποζημίωσης, διαφωνώντας μόνο ως προς το ακριβές ποσό. Μετά τη νέα αυτή απόφαση, απομένουν πλέον μόλις δύο ανοικτές αγωγές για το δυστύχημα της Ethiopian Airlines, ενώ οι υποθέσεις της Lion Air έκλεισαν τον Φεβρουάριο και οι ποινικές διώξεις κατά της εταιρείας εγκαταλείφθηκαν οριστικά τον Νοέμβριο του 2025.