Η Διεθνής Αμνηστία ζητεί σήμερα να διενεργηθεί έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου διαπραχθέντα από τον ομοσπονδιακό στρατό της Αιθιοπίας και παραστρατιωτικούς μετά τον θάνατο τουλάχιστον 14 αμάχων από πυρά πυροβολικού σε πόλη στην Τιγκράι, κάνοντας λόγο για επιθέσεις που έγιναν χωρίς καμιά διάκριση.

Στην περιοχή αυτή της βόρειας Αιθιοπίας είχαν ήδη διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια του εξαιρετικά αιματηρού πολέμου εκεί από το 2020 ως το 2022.

Έπειτα από μήνες εντάσεων, οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν στα τέλη του Σεπτεμβρίου ανάμεσα από τη μια στον ομοσπονδιακό στρατό και παραστρατιωτική οργάνωση και από την άλλη του Μετώπου για την Απελευθέρωση του Λαού της Τιγκράι (TPLF), που κυβερνά de facto την επαρχία και δεν αναγνωρίζει την εξουσία του πρωθυπουργού Άμπι Άχμεντ.

Ενώ αρχικά προέλαυσαν και σημείωσαν εδαφικά κέρδη, κυρίως στη γειτονική επαρχία Αφάρ, οι μαχητές του TPLF, αντιμέτωποι με σειρά πληγμάτων από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα του ομοσπονδιακού στρατού, αναδιπλώθηκαν, χάνοντας τον έλεγχο μεγάλων πόλεων.

Μεταξύ της 26ης και της 28ης Σεπτεμβρίου, ο ομοσπονδιακός στρατός και η Δύναμη για την Ειρήνη στην Τιγκράι (TPF), παραστρατιωτική οργάνωση βοηθητική των ενόπλων δυνάμεων, βομβάρδισαν την πόλη Αλαμάτα, όπου ζουν κάπου 80.000 άνθρωποι, κι η Αμνηστία αναφέρει πως μπόρεσε να επιβεβαιώσει, «με ανεξάρτητο τρόπο», τον θάνατο 14 αμάχων, ανάμεσά τους τριών παιδιών.

Οι βομβαρδισμοί αυτοί έγιναν με «απόλυτη περιφρόνηση τη ζωής» των κατοίκων στην Αλαμάτα, στηλίτευσε σε ανακοίνωση της οργάνωσης η Γιασμίν Άχμεντ, στέλεχος της Διεθνούς Αμνηστίας αρμόδιο για την περιοχή. «Οι επιθέσεις που γίνονται αδιακρίτως παραβιάζουν τους κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και οι βομβαρδισμοί αυτοί πρέπει να ερευνηθούν ως εγκλήματα πολέμου», επέμεινε.

Οι δυνάμεις του TPLF από την πλευρά τους «έθεσαν αμάχους σε κίνδυνο εγκαθιστώντας στρατιωτικές βάσεις μέσα σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, ιδίως σε σχολεία στην Αλαμάτα», πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο ζητώντας τους να σχολιάσουν, ούτε ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Άμπι, ούτε ο ομοσπονδιακός στρατός έδωσαν συνέχεια.

Με απάντησή του στην Αμνηστία, το TPLF «απέρριψε κατηγορηματικά» την κατηγορία αυτή.