Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το 2022 στην Αϊτή, μια χώρα που μαστίζεται από τη βία μεταξύ συμμοριών, όπως δήλωσε σήμερα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, προειδοποιώντας ότι χωρίς διεθνή στήριξη «ίσως τα χειρότερα να έπονται». «Το τίμημα σε ανθρωπιστικό επίπεδο είναι φρικτό: το ήμισυ του πληθυσμού, δηλαδή έξι εκατομμύρια άνθρωποι, εκ των οποίων 3,3 εκατ. παιδιά, έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ, ενώπιον του Συμβουλίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Γενεύη.

Η Αϊτή, η πιο φτωχή χώρα της Αμερικής, έχει ταλανιστεί από τις συμμορίες που κατηγορούνται για δολοφονίες, βιασμούς και απαγωγές. Μεσούσης χρόνιας πολιτικής αστάθειας, σχεδόν 1,3 εκατ. ανθρώπων έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας λόγω των συμμοριών, είχε ανακοινώσει ο ΟΗΕ τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βιαιότητες στην Αϊτή, το πρώτο εξάμηνο του 2025. «Περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 7.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικά ένοπλης βίας, από την 1η Ιανουαρίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία αρχίσαμε να παρακολουθούμε τη βία των συμμοριών», δήλωσε ο Τουρκ.

“I want to go home, but I can’t.” In Haiti’s Centre department, violence has upended once peaceful lives, forcing families to flee in search of safety. Widelande’s story reminds us of the strength it takes to start again. pic.twitter.com/H4QcbNKhui — IOM Haiti (@IOMHaiti) September 9, 2025

Ο ίδιος χαιρέτισε το πράσινο φως που έδωσε την Τρίτη (30/09), το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, για την μετατροπή της πολυεθνικής αποστολής που στηρίζει την Αστυνομία της Αϊτής, σε μια πιο ισχυρή δύναμη κατά των συμμοριών, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι βιαιότητες. Η νέα δύναμη θα συνοδεύεται από τη δημιουργία ενός «Γραφείου Υποστήριξης του ΟΗΕ», όπως πρότεινε εδώ και αρκετούς μήνες, ο γενικός γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες.

Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των βιαιοτήτων από τις συμμορίες που ελέγχουν σχεδόν το σύνολο της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, το Συμβούλιο είχε εγκρίνει το 2023 τη δημιουργία μια πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας (MMAS), υπό την ηγεσία της Κένυας, για να βοηθήσει την Αστυνομία της Αϊτής. Αλλά υποστελεχωμένη, υποχρηματοδοτούμενη και με μόνο 1.000 αξιωματικούς, σε σχέση με τους 2.500 που θα έπρεπε να έχει, τα αποτελέσματαά της είναι μέτρια.

The 25–26 school year has officially begun. At the launch, in presence of the @MENFP_Education, UNICEF Rep. highlighted the challenges children face due to violence and reaffirmed UNICEF’s commitment to helping them access learning and opportunities through ongoing programmes. pic.twitter.com/uXhHjDn0sD — UNICEF Haiti (@UNICEFHaiti) October 2, 2025

Ο Τουρκ ζήτησε οι προσπάθειες με στόχο την αποκατάσταση της ασφάλειας στη χώρα, να γίνονται με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για «σπιράλ βίας» μεταξύ των συμμοριών, του πληθυσμού και των δυνάμεων ασφαλείας.

«Από τον Μάρτιο, η Κυβέρνηση έχει εντείνει τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) με εκρηκτικά σε επιχειρήσεις κατά συμμοριών στο Πορτ-ο-Πρενς. Έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, τα πλήγματα με drones είχαν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 550 ανθρώπων, εκ των οποίων 11 παιδιών», δήλωσε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι η πλειονότητα των πληγμάτων είναι πιθανόν παράνομα».

“It’s not just about placing tiles – it’s about rebuilding my life.” ~Kevin, 16 In #Haiti, armed violence & displacement have forced thousands of children & youth out of school. Through non-formal education sessions run by @UNICEFHaiti & partners, with funding from… pic.twitter.com/TsFNXyF66J — Education Cannot Wait (@EduCannotWait) October 1, 2025

Επιπλέον, «οι Ειδικές Μονάδες της Αστυνομίας έχουν εκτελέσει με συνοπτικές διαδικασίες φέτος 174 ανθρώπους», με την υποψία ότι έχουν σχέσεις με συμμορίες, πρόσθεσε. Χαρακτήρισε επίσης «βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι ομάδες αυτοάμυνας και πλήθη που δημιουργήθηκαν, σκότωσαν περισσότερα από 500 φερόμενα ως μέλη συμμοριών φέτος, με την υποτιθέμενη στήριξη των αστυνομικών».