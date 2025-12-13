Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) Άμπερτ Ράμντιν ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι 18 χώρες έχουν δεσμευτεί να στείλουν δυνάμεις ασφαλείας στην Αϊτή, στο πλαίσιο μιας νέας επιχείρησης για την καταπολέμηση των συμμοριών η οποία θα αντικαταστήσει την αποστολή πολυεθνικής δύναμης του ΟΗΕ.

«Δεκαοκτώ χώρες έχουν δεσμευτεί να αναπτύξουν δυνάμεις ασφαλείας. Το βασικό σημείο είναι ότι εργάζονται από κοινού, σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες. Γι’ αυτό η διαδικασία συγκρότησης αυτής της νέας δύναμης είναι τόσο χρονοβόρα», εξήγησε ο Ράμντιν σε συνέντευξη Τύπου.

Η δύναμη ασφαλείας θα αποτελείται από 5.500 στρατιωτικούς, διευκρίνισε ο επικεφαλής του ΟΑΚ, ο οποίος επισκέφθηκε προ ημερών την Αϊτή και διαπίστωσε πως η κατάσταση είναι «πολύ σοβαρή». «Δεν μπορούσαμε να πάμε παντού, αλλά το γεγονός ότι βρέθηκα στο Πορτ-ο-Πρενς δείχνει πως η κυβέρνηση παραμένει στη θέση της και διατηρεί τον έλεγχο», δήλωσε ο Ράμντιν.

Συμμορίες λυμαίνονται εδώ και χρόνια την Αϊτή, τη φτωχότερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου, και ευθύνονται για αναρίθμητες δολοφονίες, βιασμούς, λεηλασίες και απαγωγές.

Σε αυτήν τη χώρα της Καραϊβικής δεν έχουν διεξαχθεί εκλογές εδώ και εννέα χρόνια. Η μεταβατική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα πως βουλευτικές και προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν το καλοκαίρι του 2026.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP