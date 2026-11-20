Η αϊτινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι σκότωσε χθες Πέμπτη 34 φερόμενα ως μέλη συμμορίας κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε συνοικία της Πορτ-ο-Πρενς, της πρωτεύουσας της φτωχότερης χώρας της Καραϊβικής, που μαστίζεται για χρόνια από τη βία εγκληματικών οργανώσεων.

Η επιχείρηση είχε στόχο «βάση του αρχηγού της συμμορίας Ti Lapli» στη συνοικία Μαρτισάν της Πορτ-ο-Πρενς, ανέφερε η αστυνομία μέσω Facebook, ενώ η αϊτινή πρωτεύουσα έχει μετατραπεί τελευταία σε θέατρο επιχειρήσεων του στρατού του Ελ Σαλβαδόρ εναντίον αϊτινών συμμοριών.

Εκρήξεις και συνεχή πυρά ακούγονταν χθες το πρωί στη συνοικία αυτή, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

Οι επιχειρήσεις εναντίον συμμοριών πολλαπλασιάζονται τις τελευταίες εβδομάδες στην Αϊτή.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε ανακοίνωσε προχθές Τετάρτη την καταστροφή του σπιτιού φερόμενου ως αρχηγού συμμορίας στην Αϊτή, τη δεύτερη επιχείρηση του είδους στην οποία προχώρησαν οι δυνάμεις της χώρας του.

Είχαν ήδη καταστρέψει στα τέλη του Οκτωβρίου κτήριο που περιγράφτηκε ως το «γενικό αρχηγείο» της συμμορίας 400 Mawozo, από τις πιο ισχυρές στη χώρα.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο πρόεδρος Μπουκέλε έστειλε πάνω από 2.000 στρατιωτικούς στην Αϊτή, ανάπτυξη εκτός του διεθνούς πλαισίου αλλά αντιμετωπίστηκε μάλλον θετικά από τις μεταβατικές αρχές, που εδώ και χρόνια αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις συμμορίες, και μερίδα του πληθυσμού.

Την Τρίτη, μερικές χιλιάδες Αϊτινοί έκαναν πορεία σε δρόμους της πρωτεύουσας εκφράζοντας την υποστήριξή τους στην ανάπτυξη του σαλβαδοριανού στρατού, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα πλέον τη σύναψη διμερούς «συμφωνίας συνεργασίας».

Η σαλβαδοριανή επέμβαση «δημιούργησε δυναμική η οποία υποχρέωσε τις άλλες δυνάμεις να επιτύχουν αποτελέσματα», είπε πρόσφατα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ντιέγκο Ντα Ριν, ειδικός στην Αϊτή στο International Crisis Group.

Στην Αϊτή επιχειρούν διάφορες δυνάμεις εναντίον των συμμοριών, όχι πάντα κατά τρόπο συντονισμένο — η αστυνομία και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, η Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), με εντολή του ΟΗΕ (περίπου 2.000 μέλη από διάφορα κράτη), ξένοι μισθοφόροι και αποσπάσματα του στρατού του Σαλβαδόρ.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καταμέτρησε από τον Ιανουάριο ως τον Οκτώβριο 4.595 νεκρούς και 2.050 τραυματίες εξαιτίας βίαιων επεισοδίων με τη χρήση όπλων στην Αϊτή.