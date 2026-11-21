Δύο μέλη μιας δύναμης 2.000 στρατιωτικών που έστειλε στην Αϊτή ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, ο Ναγίμπ Μπουκέλε, σκοτώθηκαν και άλλα δύο τραυματίστηκαν σε ατύχημα που συνδέεται με τον χειρισμό εκρηκτικών, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή ο σαλβαδοριανός στρατός.

Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους Σαλβαδοριανών στρατιωτικών στην Αϊτή μετά την ευρείας κλίμακας επιχείρηση που διέταξε ο Μπουκέλε, η οποία αρχικά αποσκοπούσε στη διάσωση τεσσάρων αγνοούμενων συμπατριωτών τους – μελών πολυεθνικής δύναμης – αλλά έκτοτε έχει επεκταθεί με στόχο την καταπολέμηση των συμμοριών που λυμαίνονται τη χώρα της Καραϊβικής.

Οι τέσσερις τεχνικοί ελικοπτέρων, οι οποίοι αγνοούνται έπειτα από ενέδρα στις 18 Οκτωβρίου, αποτελούν μέρος της Δύναμης Καταστολής Συμμοριών, μιας πολυεθνικής αποστολής που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη για την καταπολέμηση των ένοπλων ομάδων στην Αϊτή.

Το Ελ Σαλβαδόρ και η Αϊτή υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας, το εύρος της οποίας παραμένει αδιευκρίνιστο, και θα μπορούσε να παρατείνει την παρουσία σαλβαδοριανών στρατιωτικών στην πιο φτωχή χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Την Πέμπτη ο πρόεδρος Μπουκέλε δήλωσε ότι τα στρατεύματά του δίνουν ένα «μάθημα» στις συμμορίες της Αϊτής. Σαλβαδοριανές δυνάμεις συμμετείχαν σε επιχειρήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή των «αρχηγείων» δύο συμμοριών, ενώ ανέλαβαν την φρούρηση ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, του οποίου τον έλεγχο ανέκτησε η αϊτινή αστυνομία δύο χρόνια αφότου είχε πέσει στα χέρια εγκληματικής οργάνωσης.