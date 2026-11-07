Οι Αρχές της Αϊτής επιβεβαίωσαν χθες Παρασκευή ότι ηγέτης συμμορίας, ο Ματίας Σεντίλ, είναι νεκρός, ενώ ο πρωθυπουργός Αλίξ Ντιντιέ Φιλς-Εμέ σχολίασε μέσω X «ένας αρχηγός συμμορίας λιγότερος».

«Ο αγώνας για να απαλλαγεί η χώρα από την αρπάγη των ληστοσυμμοριτών συνεχίζεται με αποφασιστικότητα», σημείωσε ο Φιλς-Εμέ.

Un chef de gang en moins.

La lutte pour libérer le pays de l’emprise des bandits se poursuit avec détermination. Gang yo pap gen dòmi nan je ! — Alix Didier Fils-Aimé (@citoyendidier) November 6, 2026

Έκθεση του αϊτινού εθνικού δικτύου για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (RNDDH) που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters ανέφερε πως ο Ματίας Σεντίλ υπέστη τραύματα στην κοιλιακή χώρα σε επιδρομή μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος προχθές Πέμπτη στη συνοικία Μποστόν, τομέα ελεγχόμενο από κακοποιούς στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, και πέθανε χθες ενώ δεχόταν ιατρικές φροντίδες.

Ο θάνατός του, που θεωρείται πως αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά πλήγματα εναντίον ηγετών συμμοριών από το 2024, καταγράφηκε με φόντο την εντατικοποίηση της δράσης των δυνάμεων ασφαλείας, τόσο των Αϊτινών όσων και αποσπάσματος το οποίο αναπτύχθηκε πρόσφατα από το Ελ Σαλβαδόρ, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει την αποκατάσταση της σταθερότητας ενόψει της διεξαγωγής εκλογών, οι οποίες αναβλήθηκαν εκ νέου πρόσφατα.

Το Σαλβαδόρ ανέπτυξε περίπου 2.000 στρατιωτικούς στην Αϊτή από τον περασμένο μήνα, έπειτα από ενέδρα συμμορίας μετά την οποία κηρύχθηκαν αγνοούμενοι 4 Σαλβαδοριανοί στρατιωτικοί, μηχανικοί ελικοπτέρων της διεθνούς Δύναμης Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ).

Κάποιοι Αϊτινοί τάχθηκαν υπέρ της ανάπτυξης του στρατού του Σαλβαδόρ με υποστήριξη των ΗΠΑ και της σκληρής στάσης του προέδρου της χώρας αυτής Ναγίμπ Μπουκέλε έναντι των συμμοριών, αναφέρθηκαν συγκεντρώσεις υπέρ του Μπουκέλε σε κάποιους τομείς της χώρας. Άλλοι πολίτες δήλωσαν αντίθετα αγανακτισμένοι για τη νέα επέμβαση ξένης δύναμης στη χώρα, τη φτωχότερη του δυτικού ημισφαιρίου.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξέφρασαν ανησυχία για την ανάπτυξη αυτή, επισημαίνοντας ιδίως πως δεν έχουν αποσαφηνιστεί ούτε η εντολή των σαλβαδοριανών, ούτε οι κανόνες εμπλοκής τους, ούτε το εάν εντάσσονται στην ΔΚΣ ή πώς συντονίζονται με αυτήν ή τις αϊτινές δυνάμεις.