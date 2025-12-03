Οι αϊτινές μεταβατικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι σχεδιάζουν να οργανώσουν βουλευτικές και προεδρικές εκλογές το καλοκαίρι, καθώς η χώρα παραμένει βυθισμένη σε βαθιά πολιτική κρίση και τη λυμαίνονται συμμορίες που ελέγχουν σχεδόν ολόκληρη την πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς.

Στην Αϊτή, τη φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, έχουν να γίνουν εκλογές εδώ και εννιά χρόνια. Η χώρα δεν έχει πρόεδρο, μετά τη δολοφονία του Ζοβενέλ Μοΐζ από ομάδα εκτελεστών τον Ιούλιο του 2021. Την εξουσία ασκούν μεταβατικές αρχές, που δυσκολεύονται να χειριστούν πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος για τη διεξαγωγή εκλογών.

Μετά την υιοθέτηση προχθές Δευτέρα εκτελεστικού διατάγματος για τη διεξαγωγή εκλογών, «μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να καταρτίζουμε το εκλογικό χρονοδιάγραμμα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ζακ Ντεροζιέ, πρόεδρος του προσωρινού εκλογικού συμβουλίου, αρχής από θεσμική σκοπιά ανεξάρτητης από την εκτελεστική εξουσία.

«Η αποκατάσταση της ασφάλειας είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του πρώτου γύρου την 30ή Αυγούστου 2026», συνέχισε, αναφερόμενος στις βουλευτικές και τις προεδρικές εκλογές.

Η Αϊτή είναι αντιμέτωπη για χρόνια με τη βία των συμμοριών, αλλά η κατάσταση χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο από τις αρχές του 2024, όταν ο de facto πρωθυπουργός την εποχή Αριέλ Ανρί εξωθήθηκε σε παραίτηση εξαιτίας της δράσης συμμαχίας εγκληματικών οργανώσεων, που πλέον ελέγχουν περί το 90% της Πορτ-ο-Πρενς, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο επικεφαλής του προεδρικού συμβουλίου μετάβασης (ΠΣΜ) Λοράν Σεν-Σιρ εξήρε προχθές Δευτέρα μέσω X την υιοθέτηση του διατάγματος για τις εκλογές, το οποίο «επιτέλους προσφέρει στους Αϊτινούς τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα και με πλήρη υπευθυνότητα αυτούς και αυτές που θα πρέπει να κυβερνήσουν».

Με «αυτό το αποφασιστικό βήμα, καθώς παραμένουμε πλήρως κινητοποιημένοι για την αποκατάσταση της ασφάλειας, επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να ξαναβάλουμε την Αϊτή στον δρόμο της δημοκρατικής νομιμότητας και της σταθερότητας».

Οι συμμορίες διαπράττουν φόνους, βιασμούς, λεηλασίες και απαγωγές, με φόντο τη χρόνια πολιτική αστάθεια στη χώρα της Καραϊβικής.

Για να αντιμετωπιστεί η δράση των κακοποιών και να βοηθηθεί η αϊτινή αστυνομία, που αδυνατεί να αντεπεξέλθει, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε το 2023 τη δημιουργία πολυεθνικής δύναμης. Υποστελεχωμένη και υποχρηματοδοτημένη, η δύναμη αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει παρά περιορισμένο αντίκτυπο.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας έδωσε το πράσινο φως προκειμένου η δύναμη αυτή να μεταμορφωθεί σε ισχυρότερη αποστολή που θα δρα εναντίον των συμμοριών.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP