Οι συμμορίες της Αϊτής εξαπλώνονται ολοένα περισσότερο από την Πορτ-ο-Πρενς στις επαρχίες, υιοθετώντας νέες τακτικές –πληγμάτων και διαφυγής, ζωοκλοπών και αποκλεισμών δρόμων όπου δημιουργούν αυτοσχέδια φυλάκια–, την ώρα που η προσοχή των δυνάμεων ασφαλείας και της μεταβατικής πολιτικής ηγεσίας παραμένει επικεντρωμένη στην πρωτεύουσα, προειδοποιεί έκθεση η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Δευτέρα.

Η ανάλυση, που δημοσιοποιήθηκε από το Παρατηρητήριο της Αϊτής της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Εναντίον του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος (Global Initiative Against Transnational Organized Crime’s Haiti Observatory), τονίζει πως η μεταβολή είναι πιο περίπλοκη από απλώς την επέκταση της δράσης των συμμοριών στην επαρχία.

Οι συμμορίες πλέον αναπτύσσουν μικρές, ευκίνητες ομάδες για να εξαπολύουν αιφνιδιαστικές εφόδους, να παρενοχλούν κοινότητες και να μετακινούνται μεταξύ περιοχών που χρησιμοποιούν ως καταφύγια ή ορμητήρια και στόχους. Η νέα προσέγγιση τους επιτρέπει να κάνουν προβολή ισχύος και να διαταράσσουν την καθημερινότητα κατοίκων χωρίς να προϋποτίθεται η κατοχή εδαφών, εξηγείται.

Το κείμενο αναφέρεται ιδίως στην πρόσφατη επίθεση στην Κενσκόφ, ορεινή κοινότητα κοντά στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, ως παράδειγμα της μεταβαλλόμενης φύσης της βίας των εγκληματικών οργανώσεων. Στην επίθεση σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι και διαπράχτηκε μαζική απαγωγή, σημειώνεται.

Τονίζεται ακόμη η επιδείνωση της ανασφάλειας στην Αρτιμπονίτ, μια από τις κυριότερες περιοχές για την αγροτική παραγωγή στην Αϊτή, όπου συμμορίες βάζουν στο στόχαστρο κοινότητες, καίριας σημασίας διαδρομές για τις μεταφορές και καλλιεργήσιμες γαίες.

Η αυξανόμενη βία σε τομείς της επαρχίας εγείρει νέα πρόκληση για τις αϊτινές δυνάμεις ασφαλείας, αναφέρει η ανάλυση, καθώς δεν έχουν το προσωπικό, τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση που θα απαιτούνταν για την αντιμετώπιση ευέλικτων, ευκίνητων οπλισμένων ομάδων σε ορεινές περιοχές και διεσπαρμένες τοποθεσίες.

Σύμφωνα με το κείμενο, η αντιμετώπιση του προβλήματος αποκλειστικά με όρους επιβολής του νόμου δεν θα είναι επαρκής· προτείνεται η λήψη μέτρων για την προστασία των αγροτών, η αποκατάσταση των τοπικών οικονομιών και η επίλυση μακρόχρονων διενέξεων για τη γη και άλλα ζητήματα, καθώς και προσπάθειες με σκοπό την επίτευξη του αφοπλισμού και της κοινωνικής επανένταξης μελών συμμοριών.