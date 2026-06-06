Δραματική έκκληση στη διεθνή κοινότητα απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), προειδοποιώντας για ραγδαία επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Αϊτή.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του οργανισμού, περίπου 1,47 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, καθώς η τυφλή βία των συμμοριών επεκτείνεται πλέον σε ολόκληρη τη χώρα της Καραϊβικής.

«Η βία δεν είναι πλέον γεωγραφικά περιορισμένη. Επεκτείνεται μόνιμα στο κεντρικό, το βορειοδυτικό και το νότιο τμήμα της χώρας, πλήττοντας κοινότητες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ασφαλείς», δήλωσε από τη Γενεύη ο Γκρεγκουάρ Γκούντσταϊν, επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στην Αϊτή.

Το πολυεπίπεδο αδιέξοδο μιας χώρας 11 εκατομμυρίων

Η πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς βρίσκεται εδώ και χρόνια στο έλεος ένοπλων ομάδων που επιδίδονται σε δολοφονίες, βιασμούς, λεηλασίες και απαγωγές. Ωστόσο, η κρίση πλέον έχει γίνει πολυεπίπεδη, συνδυάζοντας καθημερινή βία με χρήση πυροβόλων όπλων και μαζικά διαδοχικά κύματα εσωτερικών εκτοπισμών.

Μόνο κατά τη διάρκεια του Μαΐου, περισσότεροι από 18.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τη φτωχογειτονιά Σιτέ Σολέιγ του Πορτ-ο-Πρενς, ενώ ακόμη 5.000 εκτοπίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες από τον νοτιοανατολικό τομέα.

Στην εσωτερική αιμορραγία προστίθεται το κύμα αναγκαστικών επιστροφών. Μέσα στο 2026, περισσότεροι από 110.000 Αϊτινοί (ανάμεσά τους πολλές γυναίκες και παιδιά) επαναπατρίστηκαν βίαια από χώρες της περιοχής.

Οι άνθρωποι αυτοί καταλήγουν σε υπερπλήρεις, αυτοσχέδιους καταυλισμούς ή σε ήδη πλήρεις κοινότητες υποδοχής. Ο ΔΟΜ προειδοποιεί ότι ο συνωστισμός και η έλλειψη βασικών υπηρεσιών εκθέτουν χιλιάδες ανθρώπους σε κινδύνους κακομεταχείρισης και εκμετάλλευσης. Την ίδια στιγμή, η έναρξη της περιόδου των κυκλώνων στον Ατλαντικό απειλεί να μετατρέψει την επισφαλή κατάσταση σε απόλυτη καταστροφή λόγω του κινδύνου πλημμυρών.

Στερεύουν οι πόροι της βοήθειας

Η ανθρωπιστική απάντηση βρίσκεται στον αέρα λόγω σοβαρών οικονομικών ελλείψεων. Ο κ. Γκούντσταϊν έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του οργανισμού: «Χωρίς προβλέψιμη και συνεχή υποστήριξη στο σχέδιό μας για την αντιμετώπιση κρίσεων, η δυνατότητά μας να επεμβαίνουμε και να προσφέρουμε βοήθεια απειλείται άμεσα μετά τον Οκτώβριο».