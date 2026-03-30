Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση συμμορίας, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στην πόλη Πετίτ Ριβιέρ του διαμερίσματος Αρτιμπονίτ στην κεντρική Αϊτή, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Ωστόσο, οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι αγνοείται η τύχη δεκάδων κατοίκων, εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μέλη της συμμορίας «Gran Grif» εξαπέλυσαν επίθεση στη συνοικία Ζαν Ντενί γύρω στις 3 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), πυρπολώντας σπίτια και σκορπώντας τον θάνατο. Πολλοί κάτοικοι του Πετίτ Ριβιέρ εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν.

Περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι της κοντινής πόλης Βερέτ εκτοπίστηκαν πρόσφατα εξαιτίας επιθέσεων συμμοριών, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Η αγροτική περιοχή Αρτιμπονίτ βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα χειρότερα κύματα βίας στην Αϊτή, καθώς οι επιθέσεις συμμοριών εξαπλώνονται πέρα από την πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς.

Πριν από λίγες ημέρες, οι ΗΠΑ πρόσφεραν αμοιβή έως και 3 εκατ. δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες των συμμοριών Gran Grif και Viv Ansanm που περιλαμβάνονται στη λίστα των «τρομοκρατικών οργανώσεων» που καταρτίζει η Ουάσινγκτον.

Οι Αρχές της Αϊτής, με την υποστήριξη πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας – υπό την αιγίδα του ΟΗΕ – και της αμερικανικής ιδιωτικής εταιρείας Vectus Global, έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τους εναντίον συμμοριών που ελέγχουν το μεγαλύτερο τμήμα της πρωτεύουσας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις δεν έχουν οδηγήσει στη σύλληψη ηγετικού στελέχους συμμορίας.

Πάνω από ένα εκατομμύριο κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας της βίας των συμμοριών στην Αϊτή, ενώ περίπου 20.000 άνθρωποι εκτιμάται πως έχουν σκοτωθεί από το 2021.

Πηγές: ΑΜΠΕ, Reuters, AFP