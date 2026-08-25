Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μία από τις πιο φονικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών στην Αϊτή, όταν ένοπλοι εισέβαλαν σε εκκλησία στην περιοχή Κενσκόφ (Kenscoff), όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι κάτοικοι.

Η επίθεση σημειώθηκε την Κυριακή, στην ορεινή περιοχή νοτιοανατολικά του Πορτ-ο-Πρενς. Η νύχτα εξελίχθηκε σε σκηνικό τρόμου, με εκτελέσεις, τραυματισμούς και απαγωγές.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Μασιγιόν Ζαν, ανέφερε ότι έχουν εντοπιστεί περίπου 40 σοροί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους. Όπως είπε, οι δράστες επιτέθηκαν σε καταυλισμό εκτοπισμένων που είχε στηθεί μέσα στην εκκλησία, σκοτώνοντας αρκετούς ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες ακόμη.

Ο ΟΗΕ δίνει ακόμη υψηλότερο απολογισμό, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον 47 νεκρούς και 22 τραυματίες, με την προειδοποίηση ότι ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί.

Υπόσχεση για ενίσχυση της ασφάλειας

Μετά την επίθεση, το γραφείο του πρωθυπουργού της Αϊτής, Αλίξ Ντιντιέ Φις-Εμέ, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και χαρακτήρισε το περιστατικό «ειδεχθές».

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τις δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή. «Το Κενσκόφ δεν θα εγκαταλειφθεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός, δεσμευόμενος ότι η παρουσία του κράτους θα αποκατασταθεί «χωρίς αδυναμία και χωρίς καθυστέρηση».

Το Κενσκόφ βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο ένοπλων συγκρούσεων, καθώς συμμορίες επιχειρούν να διευρύνουν την περιοχή που ελέγχουν.

Οργή των κατοίκων για την κρατική ανεπάρκεια

Κάτοικοι της περιοχής κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να τους προστατεύσει από τις ένοπλες ομάδες.

«Η οικογένειά μου είναι μεταξύ των θυμάτων», δήλωσε ο Κοριολάν Κεντί, στεκόμενος δίπλα στη σορό του ξαδέλφου του. Όπως ανέφερε, η κατάσταση στο Κενσκόφ έχει προκαλέσει τεράστια δεινά στους κατοίκους, για τα οποία θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση.

Ένας ακόμη κάτοικος, ο Ορίσμε, ζήτησε από τον πρωθυπουργό να λάβει μέτρα, υποστηρίζοντας ότι οι κάτοικοι ζουν «μέσα στην ταπείνωση» και αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεκάδες αστυνομικοί προσπάθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας να απωθήσουν τους ενόπλους, με ορισμένους να τραυματίζονται. Παράλληλα, κάτοικοι ανέφεραν ότι δεν βρέθηκαν μέλη συμμοριών μεταξύ των νεκρών.

Τοπικά μέσα μετέδωσαν ακόμη ότι πυρπολήθηκαν αρκετές κατοικίες, μεταξύ αυτών και το σπίτι του ειδικού δημόσιας υγείας Ζαν Γουίλιαμ Πέιπ. Ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας, Βλαντιμίρ Παρεζόν, δήλωσε κατά την επίσκεψή του στην περιοχή ότι οι αστυνομικές δυνάμεις δεν σταμάτησαν ποτέ την προσπάθεια αντιμετώπισης των ενόπλων.

Πάνω από 260 νεκροί στο Κενσκόφ το 2025

Η νέα επίθεση προστίθεται σε έναν βαρύ απολογισμό βίας. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, περισσότεροι από 260 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 200 σπίτια καταστράφηκαν ή πυρπολήθηκαν στο Κενσκόφ κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2025. Την ίδια περίοδο, περίπου 3.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Έκτοτε έχουν καταγραφεί σχεδόν δώδεκα ακόμη επιθέσεις, με περιστατικά βιασμών, απαγωγών, εμπρησμών και κλοπής ζώων.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου, βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπη με πολιτική αστάθεια, διαφθορά, φυσικές καταστροφές και τη δράση ισχυρών εγκληματικών οργανώσεων. Οι συμμορίες ευθύνονται για εκτεταμένες δολοφονίες, απαγωγές, βιασμούς και λεηλασίες.

Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους, ενώ πάνω από 5 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Μια χώρα σε παρατεταμένη κρίση

Η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά το 2024, όταν οι συμμορίες εξαπέλυσαν νέο κύμα βίας, συμβάλλοντας τελικά στην παραίτηση του μη εκλεγμένου πρωθυπουργού.

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, περίπου 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ομάδες αυτοδικίας, οι οποίες άφησαν στους δρόμους διαμελισμένα και απανθρακωμένα πτώματα ανθρώπων που θεωρούνταν μέλη συμμοριών.

Παράλληλα, η κρίση ασφαλείας έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις ώστε ένοπλες ομάδες έχουν ανοίξει πυρ ακόμη και εναντίον εμπορικών αεροσκαφών, προκαλώντας διακοπές στις πτήσεις προς τη χώρα, ενώ έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε εκτεταμένα τμήματα της πρωτεύουσας.

Οι συμμορίες επεκτείνουν τον έλεγχό τους

Εκμεταλλευόμενες την πολιτική παράλυση και την αδυναμία των κρατικών θεσμών να επιβάλουν την τάξη, οι εγκληματικές οργανώσεις διευρύνουν σταδιακά την επιρροή τους και εκτός του Πορτ-ο-Πρενς.

Η Αϊτή δεν έχει πραγματοποιήσει εκλογές από το 2016. Ο τελευταίος πρόεδρος της χώρας, Ζοβενέλ Μοΐζ, δολοφονήθηκε τον Ιούλιο του 2021 και έκτοτε δεν έχει αναδειχθεί διάδοχος μέσω εκλογικής διαδικασίας.

Γενικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2026, σε μια χώρα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές και πολιτικές κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας της.