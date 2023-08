Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Σάββατο όταν μέλη συμμορίας άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών σε προάστιο του Πορτ-ο-Πρενς, σύμφωνα τη μη κυβερνητική οργάνωση CARDH (Κέντρο Ανάλυσης και Έρευνας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) στην Αϊτή.

Πλήθος κόσμου στο προάστιο Κανάν της αϊτινής πρωτεύουσας ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα πάστορα και ξεχύθηκε στους δρόμους, προκειμένου οι κάτοικοι να δείξουν πως είναι αποφασισμένοι να μην ανεχτούν άλλο τις συμμορίες που λυμαίνονται την περιοχή.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) διακρίνονται περίπου 100 άνθρωποι – αρκετοί από τους οποίους φορούσαν κίτρινα μπλουζάκια της ομάδας που συνδέεται με τον πάστορα Μάρκο – να κάνουν πορεία στους δρόμους της Κανάν. Ορισμένοι κρατούσαν ματσέτες και ρόπαλα.

Μέλη συμμορίας δεν δίστασαν να ανοίξουν πυρ εναντίον του πλήθους, όπως φαίνεται σε ερασιτεχνικά βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας. Σε ορισμένα εξ αυτών διακρίνονται πτώματα στους δρόμους.

A DISTURBING VIDEO | Witness the moment when the Canaan bandits mercilessly fired bullets at Pastor Marco worshipers who fearlessly approached them in Canaan Port-au-Prince. Another sad day in #Haiti 😢 , thank you King 👑 @DrArielHenry @USEmbassyHaiti the people of Haiti is… pic.twitter.com/XsYJjNMxWM

— Andy Gassant (@andygassant) August 26, 2023