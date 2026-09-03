Να απορριφθούν όλες οι κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατία που εκκρεμούν σε βάρος τους ζήτησαν από ομοσπονδιακό δικαστή του Μανχάταν ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες.

Σε επίσημο αίτημα των δικηγόρων τους, το ζεύγος υποστηρίζει ότι καλύπτεται από την κυριαρχική και προεδρική ασυλία ως αρχηγός κράτους και πρώτη κυρία ξένης χώρας, τονίζοντας ότι κανένα αμερικανικό δικαστήριο δεν έχει τη νομική δικαιοδοσία να δικάσει εν ενεργεία ηγέτη.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν από αμερικανικές δυνάμεις στο Καράκας και κρατούνται στο Μπρούκλιν, αναμένεται να δικαστούν την 1η Ιουνίου 2027.

«Κανένα δικαστήριο των ΗΠΑ δεν μπορεί να δικάσει Εν ενεργεία ηγέτη»

Στο υπόμνημά τους προς το δικαστήριο, οι συνήγοροι υπεράσπισης του Μαδούρο σημειώνουν ότι η δίωξη παραβιάζει θεμελιώδεις κανόνες της διεθνούς εννόμου τάξεως:

«Κανένα δικαστήριο των ΗΠΑ δεν έχει προεδρεύσει ποτέ σε ποινική δίκη ξένου ηγέτη που αναγνωρίστηκε από τη χώρα του ως εν ενεργεία αρχηγός κράτους κατά τον χρόνο που απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες. Αυτό δεν είναι ιστορική σύμπτωση. Αντικατοπτρίζει έναν κανόνα παλαιότερο από το κοινό δίκαιο: οι αρχηγοί κρατών απολαμβάνουν ασυλία από ποινική δίκη από οποιοδήποτε εθνικό δικαστήριο εκτός από αυτό της χώρας τους».

Παράλληλα, οι δικηγόροι της Σίλια Φλόρες επικαλέστηκαν την κυριαρχική ασυλία της Βενεζουέλας, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του κράτους της Βενεζουέλας, το οποίο ουδέποτε παραιτήθηκε από αυτό:

«Είναι χαρακτηριστικό της κυριαρχίας της Βενεζουέλας και μόνο η Βενεζουέλα μπορεί να την παραιτηθεί».

Το χρονικό της σύλληψης, οι κατηγορίες και το χρονοδιάγραμμα της δίκης

Η υπόθεση έλαβε δραματικές διαστάσεις νωρίτερα φέτος, όταν οι αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου πραγματοποίησαν ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, συλλαμβάνοντας τον Μαδούρο και τη σύζυγό του από την ιδιωτική τους κατοικία και μεταφέροντάς τους στις ΗΠΑ.

Από τότε, το ζεύγος κρατείται στις ομοσπονδιακές φυλακές του Μπρούκλιν.

Οι αμερικανικές εισαγγελικές αρχές καταλογίζουν στον Μαδούρο και τη Φλόρες βαριές κατηγορίες που περιλαμβάνουν ναρκοτρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών, υποστηρίζοντας ότι συνωμότησαν με διεθνή καρτέλ για τη διοχέτευση χιλιάδων τόνων κοκαΐνης στην επικράτεια των ΗΠΑ.

Κατά την προκαταρκτική ακρόαση του Ιανουαρίου, ο Νικολάς Μαδούρο αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες δηλώνοντας:

«Είμαι αθώος. Είμαι έντιμος άνθρωπος. Είμαι ακόμα ο πρόεδρος της χώρας μου».

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Άλβιν Κ. Χέλερσταϊν έχει ορίσει την 17η Νοεμβρίου ως την ημερομηνία διεξαγωγής των ακροάσεων επί των αιτήσεων απόρριψης του κατηγορητηρίου. Εφόσον το δικαστήριο απορρίψει τους ισχυρισμούς περί ασυλίας, η κύρια δίκη του Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την 1η Ιουνίου 2027.