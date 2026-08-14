Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία δεν θα εκτελούνται έως αύριο το απόγευμα, εξαιτίας της τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ηφαιστείου της Αίτνας, η οποία την τελευταία εβδομάδα έχει ήδη προκαλέσει την ακύρωση ή την εκτροπή εκατοντάδων πτήσεων.

Όλες οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της Κατάνιας, το πέμπτο πιο πολυσύχναστο στην Ιταλία, θα ανασταλούν έως τις 2 το μεσημέρι τοπική ώρα (15.00 ώρα Ελλάδας) την 15η Αυγούστου, έκανε γνωστό η διαχειρίστρια εταιρεία του αερολιμένα SAC σε μία ανακοίνωση που εξέδωσε.

Συστήνεται στους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους με τις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται στο απόγειο της καλοκαιρινής περιόδου, επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες, ενώ επιτείνουν την πίεση στα άλλα αεροδρόμια της Σικελίας.

Τα σοβαρότερα προβλήματα εδώ και 20 χρόνια

Τα προβλήματα που καταγράφονται είναι τα σοβαρότερα που πλήττουν το αεροδρόμιο της Κατάνιας τα τελευταία 20 χρόνια, σύμφωνα με πηγές της SAC, που μίλησαν στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Το διάστημα μεταξύ 6ης και 12ης Αυγούστου, πάνω από το 30% των 1.974 προγραμματισμένων πτήσεων στην Κατάνια ακυρώθηκε, με περίπου 630 πτήσεις να εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια.

Χιλιάδες ταξιδιώτες έχουν αποκλειστεί εξαιτίας του παρατεταμένου κλεισίματος. Ορισμένοι εξ αυτών βρίσκονται ημέρες μέσα στους τερματικούς σταθμούς και κοιμούνται όπου μπορέσουν.

«Επρόκειτο να φύγουμε την Τετάρτη, όμως η πτήση μας ακυρώθηκε. Κατόπιν, επαναπρογραμματίστηκε για την Παρασκευή. Τώρα, αυτή η πτήση επίσης ακυρώθηκε», δήλωσε η Αντονέλα Τιράντε Βαρνακουλασουρίγια Κόστα, από τη Μεσίνα της Σικελίας, η οποία ταξιδεύει για τη Σρι Λάνκα μέσω Ντουμπάι.

Ο Ματέους Πάουλο Νέτο, από τη Βραζιλία, δήλωσε πως οι επαναλαμβανόμενες αλλαγές στα δρομολόγια έχουν μετατρέψει το τέλος των διακοπών του σε μια εξοργιστική δοκιμασία.

«Η πτήση μας άλλαξε δύο φορές και προσπαθούμε να φτάσουμε στην (πόλη της Σαρδηνίας) Όλμπια, αλλά κανείς δεν μας έχει βοηθήσει. Δεν έχουμε καμία πληροφορία, μόνο email που δεν εξηγούν τα πάντα σχετικά με τις αλλαγές», είπε.

Το αναγκαστικό κλείσιμο αναζωπύρωσε μια μακροχρόνια συζήτηση στη Σικελία σχετικά με το κατά πόσο το κύριο αεροδρόμιο της ανατολικής πλευράς του νησιού είναι υπερβολικά ευάλωτο στις συχνές εκρήξεις της Αίτνας.

«Είναι δύσκολο να αρνηθεί κανείς ότι τα γεγονότα των τελευταίων ημερών οδηγούν σε ένα συμπέρασμα: δεν είναι το ηφαίστειο που βρίσκεται σε λάθος σημείο, αλλά το αεροδρόμιο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και πρώην κυβερνήτης της Σικελίας, Νέλο Μουσουμέτσι.