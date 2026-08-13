Χωρίς τέλος μοιάζει να είναι η ταλαιπωρία για δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες στη Σικελία, καθώς η έντονη δραστηριότητα της Αίτνας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Το εντυπωσιακό, κατά τα άλλα, θέαμα που προσφέρει ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια παγκοσμίως, έχει προκαλέσει έμφραγμα στις αεροπορικές μεταφορές, κρατώντας το αεροδρόμιο της Κατάνια εκτός λειτουργίας για όγδοη συνεχόμενη ημέρα.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω με τη δημιουργία ενός νέου κρατήρα στην κοιλάδα Μπόβε, ο οποίος εκτοξεύει πύρινη λάβα και πετρώματα που αγγίζουν σε ύψος τα 2.090 μέτρα.

Η νέα φάση ηφαιστειακής δραστηριότητας, που ξεκίνησε στις 6 Αυγούστου, εκτυλίσσεται στην «καρδιά» της τουριστικής σεζόν, προκαλώντας τεράστια προβλήματα. Περισσότερες από 800 πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί, εγκλωβίζοντας χιλιάδες τουρίστες. Το κόστος για την τουριστική βιομηχανία της Σικελίας υπολογίζεται ότι έχει ήδη ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, το νέφος τέφρας ταξίδεψε μέχρι τον εναέριο χώρο της Μάλτας, αναγκάζοντας τις τοπικές Αρχές να προχωρήσουν σε ακυρώσεις πτήσεων προς το νησί.

Απέναντι σε αυτήν την κρίση, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας και πρώην Πρόεδρος της Σικελίας, Νέλο Μουζουμέτσι, έθεσε επί τάπητος το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης του αεροδρομίου σε ασφαλέστερη απόσταση. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σε λάθος σημείο βρίσκεται το αεροδρόμιο, όχι το ηφαίστειο».

Τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Αίτνας

Την επιστημονική εξήγηση πίσω από τη σφοδρότητα του φαινομένου δίνει ο Μάρκο Βικάρο, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κατάνια και Πρόεδρος του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας. Σύμφωνα με τον ειδικό, το ηφαίστειο υφίσταται βαθιές εσωτερικές αλλαγές.

Μιλώντας στην Corriere della Sera, ο κ. Βικάρο τόνισε: «Η αναζωπύρωση του κρατήρα Voragine προκαλεί σημαντικές αλλαγές στη δομική διαμόρφωση του ηφαιστείου και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την επακόλουθη εκρηκτική του συμπεριφορά για αρκετά χρόνια».

Οι τωρινές εκρήξεις δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μέρος μιας σύνθετης διαδικασίας.

«Όλα ξεκίνησαν πριν από δύο χρόνια, όταν σημειώθηκαν έξι επακόλουθες εκρήξεις στον κρατήρα Voragine», ανέφερε ο καθηγητής.

Από εκείνο το σημείο, το επίκεντρο της δραστηριότητας μεταφέρθηκε εκεί. Όπως έδειξε η επανενεργοποίηση του βορειοανατολικού κρατήρα (Nord-Est) στα τέλη του 2025 και στις αρχές του 2026, ο κεντρικός αγωγός που καταλήγει στον Voragine παίζει πλέον τον κύριο ρόλο.

«Αυτός ο κεντρικός αγωγός έχει την ικανότητα να αντλεί μεγάλη ποσότητα μάγματος από τα βάθη της Αίτνας και να την εκτοξεύει σε μικρό χρονικό διάστημα», υπογράμμισε.

Γιατί, όμως, οι τωρινές εκρήξεις είναι τόσο βίαιες; Η απάντηση κρύβεται στη σύσταση του μάγματος και την ποσότητα των αερίων. Ο κ. Βικάρο εξηγεί τη διαφορά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες: «Τον Ιούνιο, σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, το ηφαίστειο εκτόξευε μάγμα που βρισκόταν στην επιφάνεια το οποίο περιέχει λιγότερα αέρια και γι’ αυτόν τον λόγο δεν προκλήθηκαν έντονες εκρήξεις».

Αντίθετα, το μάγμα που αναβλύζει αυτές τις ημέρες προέρχεται από πολύ μεγαλύτερα βάθη, είναι υπερπλήρες σε αέρια και προκαλεί τις βίαιες εκρήξεις και τα τεράστια νέφη τέφρας που «πνίγουν» τις αερομεταφορές της Σικελίας.

Πώς φαίνεται ο καπνός από ψηλά, ο οποίος σύμφωνα με αναφορές φτάνει μέχρι και τη Λιβύη: