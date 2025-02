Η Αίτνα στις ανατολικές ακτές της Σικελίας, εκτός από το ψηλότερο και πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης, αποτελεί και δημοφιλή πόλο έλξης για σκιέρ από όλο τον κόσμο.

Ο Φεβρουάριος σηματοδοτεί την περίοδο αιχμής του σκι στη Σικελία και ως εκ τούτου, πολλοί επισκέπτονται την Αίτνα για να ζήσουν την εμπειρία που προσφέρει η μοναδική αντίθεση του τοπίου λάβας και χιονιού.

Another video from Skiers out at Mt. Etna pic.twitter.com/HYLxpXZlhO

Πλάνα από το σκι στην Αίτνα δίνουν εντυπωσιακές εικόνες στο διαδίκτυο, με ποτάμια λάβας στο φόντο επάνω στο πυκνό χιόνι, να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τους επισκέπτες που περιγράφουν το σκι στην περιοχή, ως «εμπειρία ζωής».

🚨 What’s happening in Sicily – Italy 🇮🇹 is absolutely extraordinary

Mount Etna is erupting with its summit covered in snow

Here are some explorers skiing between snow and fire!

Unprecedented pic.twitter.com/l83jsBzLul

— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) February 13, 2025