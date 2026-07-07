Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι αρχές στη Σικελία μετά τη νέα, ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο ηφαίστειο της Αίτνας την Κυριακή (05/07). Το μεγαλύτερο και πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης εκτόξευσε τεράστιες ποσότητες ηφαιστειακής τέφρας στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές συγκοινωνίες της περιοχής.

Λόγω του πυκνού ηφαιστειακού νέφους, η διοίκηση του αεροδρομίου της Κατάνιας αναγκάστηκε να επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στον εναέριο χώρο μέχρι τις 19:00 τοπική ώρα, επηρεάζοντας σημαντικά τόσο τις αφίξεις όσο και τις αναχωρήσεις των αεροσκαφών.

Στήλη τέφρας 1,5 χιλιομέτρου κατέγραψαν οι δορυφόροι

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV), η εκπομπή τέφρας ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Κυριακής (05/07) από ένα άνοιγμα στην κορυφή του ηφαιστείου. Η δραστηριότητα κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί μια εντυπωσιακή ηφαιστειακή στήλη που υψώθηκε περίπου 1,5 χιλιόμετρο πάνω από τον κρατήρα.

Το μέγεθος του φαινομένου αποτυπώθηκε ανάγλυφα και από το διάστημα, καθώς ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Sentinel-2 κατέγραψε τον μεγάλο πίδακα τέφρας που κάλυψε τον ουρανό. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το νέφος θα συνεχίσει να κινείται προς τις νότιες περιοχές της Σικελίας, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό την πορεία του.

🌋 Mount Etna’s latest eruption continues in Sicily 🇮🇹 🛰️ This #CopernicusEU Sentinel-2 image from 5 July captures a large volcanic ash plume that led to the closure of Catania Airport, supporting tracking, hazard assessment & situational awareness. 🔗 https://t.co/atn5px5iZg pic.twitter.com/5xjmYQ1t26 — Copernicus EU (@CopernicusEU) July 6, 2026

Σε κίτρινο συναγερμό η Πολιτική Προστασία

Η Αίτνα, η οποία δεσπόζει στις ανατολικές ακτές της Σικελίας σε υψόμετρο περίπου 3.300 μέτρων, παρουσιάζει έντονη κινητικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η έξαρση αυτή δεν αιφνιδίασε πλήρως τους ειδικούς, καθώς η ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είχε ήδη αναβάθμισε το επίπεδο συναγερμού από πράσινο σε κίτρινο από τις 26 Ιουνίου, εντοπίζοντας έγκαιρα μια σαφή «αύξηση των ηφαιστειακών δονήσεων».

Το ηφαίστειο, που αποτελεί ένα από τα πιο ενεργά παγκοσμίως, συνεχίζει να υπενθυμίζει με εμφατικό τρόπο την υπόγεια δύναμή του, κρατώντας σε εγρήγορση επιστήμονες και κατοίκους.