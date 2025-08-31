Σε επιφυλακή βρίσκονται οι ιταλικές αρχές όσον αφορά το ηφαίστειο της Αίτνας, καθώς εντοπίστηκε νέα ξηρή ρωγμή στην νοτιοανατολική πλαγιά του βουνού. Το φαινόμενο, το οποίο δεν συνοδεύεται από εκπομπή λάβας, καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV), από τον νοτιοανατολικό κρατήρα παρατηρείται ήπια εκρηκτική δραστηριότητα, ενώ λάβα συνεχίζει να ρέει από τη νέα ρωγμή, που έχει ανοίξει στη νοτιοανατολική πλευρά του ηφαιστείου.

Λόγω της κατάστασης, το INGV προχώρησε στην έκδοση προειδοποίησης επιπέδου F1, η οποία δηλώνει υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης ηφαιστειακών σιντριβανιών λάβας (lava fountains) τις επόμενες ώρες ή ημέρες.

Δείτε το βίντεο από τη ρωγμή: