Ο Γκάντι Άιζενκοτ, αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε σήμερα ότι ο τελευταίος «δεν μπορεί να παραμείνει επικεφαλής της κυβέρνησης ούτε για ένα λεπτό ακόμα», μετά από ένα ρεπορτάζ που κατηγόρησε άτομα στο περιβάλλον του απερχόμενου πρωθυπουργού για χειραγώγηση εναντίον των αραβικών κομμάτων.

Λίγες ώρες μετά από μια συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των δύο ανδρών για να συζητήσουν τον πιθανό σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας, ο Άιζενκοτ έκρινε ότι η «συμπεριφορά» του Νετανιάχου «και του περιβάλλοντός του αποτελούν μια πραγματική, άμεση και απρόβλεπτη απειλή για την ισραηλινή δημοκρατία».

Το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μετέδωσε σήμερα το βράδυ ότι την παραμονή των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, ο Ίντο Νόρντεν, αρχηγός του επιτελείου του Νετανιάχου, διαβίβασε καταγγελία στον αρχηγό της αστυνομίας αναφορικά με ακτιβιστές του αραβικού κόμματος Ράαμ.

Ο Νόρντεν οδήγησε αστυνομικούς σε μια υποτιθέμενη πηγή πληροφοριών η οποία, σύμφωνα με το Channel 12, ήταν στην πραγματικότητα πρώην υπάλληλος του γραφείου του Νετανιάχου.

Με βάση τους ισχυρισμούς αυτής της πηγής, τρεις ακτιβιστές του Ράαμ συνελήφθησαν την ημέρα των εκλογών, ως ύποπτοι για απόπειρα εξαγοράς ψήφων, με το στρατόπεδο του Νετανιάχου να κατηγορεί στη συνέχεια τα αραβικά κόμματα για νοθεία.

Οι τρεις άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι όταν η αστυνομία έκρινε ότι οι πληροφορίες που παρείχε αυτή η πηγή ήταν αβάσιμες.

Ο κεντρώος Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος έχει αναλάβει επί του παρόντος τον σχηματισμό κυβέρνησης ζήτησε «άμεση έρευνα για το θέμα αυτό».

Το γραφείο του Νετανιάχου χαρακτήρισε το ρεπορτάζ του Channel 12 «ψευδές», υποστηρίζοντας ότι ο Νόρντεν «εκπλήρωσε το καθήκον ως πολίτης» φέρνοντας την πηγή σε επαφή με την αστυνομία.

Σε απάντηση, το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου χαρακτήρισε σήμερα το βράδυ τις δηλώσεις του Άιζενκοτ «εξωφρενικές».

«Ενώ ο πρωθυπουργός τείνει χείρα φιλίας με πνεύμα ενότητας, ο Άιζενκοτ και συνεργάτες του δημοσιεύουν καθημερινά δηλώσεις γεμάτες με δηλητηριώδεις και εμπρηστικές επιθέσεις», ανέφερε το κόμμα σε ανακοίνωσή του.

«Ήταν ο αρχηγός του προσωπικού που τοποθέτησε τους φακέλους γεμάτους με μετρητά στα σπίτια των υπόπτων;» πρόσθεσε το Λικούντ.

Ο Νετανιάχου έχει εντείνει τις επιθέσεις του στα αραβικά κόμματα, τα οποία θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον σχηματισμό κυβέρνησης υπό την ηγεσία του Άιζενκοτ. Οι αντίπαλοι του απερχόμενου πρωθυπουργού τον κατηγορούν για «κόλπα» για να προσκολληθεί στην εξουσία.

Την Παρασκευή, ο Άιζενκοτ κατήγγειλε επίσης μια «ρατσιστική και επιθετική εκστρατεία» την οποία, όπως είπε, διεξάγει ο αντίπαλός του εναντίον της ισραηλινής αραβικής μειονότητας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του πληθυσμού.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP