Η Ζάχρα Χαραζμί, επίκουρη καθηγήτρια στη Σχολή Παγκόσμιων Σπουδών του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η αντίληψη του Ιράν είναι πως ο αμερικανικός αποκλεισμός συνιστά, από μόνος του, πράξη πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου, και ότι η είδηση για την κατάσχεση ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ «δείχνει ότι ανεβαίνουμε απλώς τη σκάλα της κλιμάκωσης».

«Πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση»

«Για τους Ιρανούς, η ασφαλής διέλευση στα Στενά του Ορμούζ θεωρείται δεδομένη. Ο έλεγχος της ασφαλούς διέλευσης είναι δικαίωμά τους», είπε η καθηγήτρια, για να προσθέσει ότι «Πιστεύω ότι πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση και μπορεί να αποτελεί ένδειξη που προστίθεται στη στρατιωτική ενίσχυση των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Αποφασισμένο για αντίποινα το Ιράν»

«Το Ιράν είναι αποφασισμένο, νομίζω, να προχωρήσει σε αντίποινα, αλλά τα αντίποινα μπορούν να λάβουν διαφορετικές μορφές», προειδοποίησε, υπονοώντας ότι «τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ θα μπορούσαν να κλείσουν».