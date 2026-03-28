Ένα ανατριχιαστικό ρεπορτάζ του CNN δημοσιεύτηκε στις 26 Μαρτίου με την προειδοποίηση, «Ενδέχεται να σας σοκάρει».

Οι Saskya Vandoome Kara Fox, Niam Kennedy, Eleanor Stubbs και Marco Chacon έκαναν για καιρό ένα μακροσκελές και πολυεπίπεδο αφιέρωμα για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Το καταληκτικό τους ρεπορτάζ αποκαλύπτει πως λειτουργεί μία Ακαδημία Βιασμού μέσω Telegram. Ένα δίκτυο όπου συμμετέχουν χιλιάδες άντρες και ανταλλάσσουν εμπειρίες από τους τρόπους που νάρκωσαν κι έπειτα βίασαν τις συζύγους ή τις ερωτικές τους συντρόφους.

Το 2020 αποκαλύφθηκε από τη γαλλική αστυνομία ότι μία γυναίκα, η Ζιζέλ Πελικό, βιαζόταν συστηματικά επί μία δεκαετία από το σύζυγό της, Ντομινίκ και άλλους άντρες, που προσκαλούσε ο Ντομινίκ Πελικό.

Ο Πελικό έβρισκε άντρες μέσω κοινωνικών δικτύων, σε μία κλειστή ομάδα με τίτλο «Χωρίς εκείνη να το ξέρει» κι εκείνοι βίαζαν, με τη συναίνεσή του, τη σύζυγό της. Ήταν πάντα ναρκωμένη και οι δράστες υπολογίζονται γύρω στους 50. Η Ζιζέλ Πελικό δικαιώθηκε πανηγυρικά, έγινε ένα σύμβολο για τα γυναικεία δικαιώματα παγκοσμίως και πήραμε μία βαθιά ανάσα.

Σήμερα, όμως, το CNN δείχνει μία -δυστυχώς αναμενόμενη- πραγματικότητα. Αν υπήρχε μία γυναίκα, τότε αποκλείεται να μην υπάρχουν κι άλλες.

Η Ακαδημία βιασμών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, αποκαλύπτεται πως μέσω Telegram έχει συγκροτηθεί ένα δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν χιλιάδες άντρες. Αυτοί, λοιπόν, ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες σχετικά με υπνωτικά και ναρκωτικά χάπια, τα οποία σε συνδυασμό με αλκοόλ και αναλόγως τη δοσολογία, ναρκώνει τις συντρόφους τους. Έπειτα, αυτοί τις βιάζουν.

«Ήθελα να το κάνω σύζυγο καιρό τώρα. Μπορώ να βρω (ναρκωτική ουσία), αλλά ειλικρινά φοβάμαι πολύ την υπερδοσολογία», γράφει ένας.

«ΠΑΝΤΑ να ξεκινάς σιγά σιγά. Αν θες να το πας για καιρό, ξεκίνα με μικρή δόση και αν δεν πιάσει την πρώτη φορά, αύξησέ την» απαντά κάποιος.

«Έβαλα τόσα ml σε ένα μιλκσέικ. Αισθάνθηκε ναυτία και της έδωσα, υποτίθεται, αντιεμετικό (ήταν ναρκωτικό). Την γ@@@σα καλά, αλλά δεν ήταν αναίσθητη για ώρα και δεν είχα άλλη δόση μαζί μου»

«Ακόμη έχω φωτογραφίες, αλλά δυσκολεύομαι να την βάλω για ύπνο».

Οι δοσοληψίες για τους βιασμούς

Ανάμεσα στους βιασμούς, υπάρχουν φυσικά και οι δοσοληψίες. Κάποιοι δημοσιεύουν τους βιασμούς των αναίσθητων συζύγων τους με αντάλλαγμα χρήματα και άλλοι πωλούν ναρκωτικά και υπνωτικά χάπια σε ενδιαφερόμενους.

«Πήγε καλά, έβγαλες χρήματα;», ρωτάει ένας.

«Ναι. Τρεις άντρες αγόρασαν. Και τους έδειξα την αναίσθητη σύζυγό μου»

«Και σε καθοδήγησαν;»

«Μου είπαν τι να κάνω και το έκανα».

Σε άλλες περιπτώσεις… αγχώνονται.

«Υποψιάζεται τίποτε η σύζυγός σου;»

«Για την ώρα το κρύβω πολύ καλά, αλλά πρέπει να προσέχω»

Ένας άντρας έδειξε σε ζωντανή μετάδοση τη γυναίκα του να κοιμάται και να ροχαλίζει και διέκοψε το βίντεο την στιγμή που θα ξεκινούσε να τη βιάζει. Ως… trailer για τα επόμενα βίντεό του.

Ένας θύτης με το ψευδώνυμο Πιοτρ δέχτηκε να μιλήσει στο CNN, μέχρι την τελευταία στιγμή πριν τη συνάντησή του με τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι τον κατήγγειλαν στις διωκτικές Αρχές της Πολωνίας. Ο Πιοτρ, όπως και ο Ντομινίκ Πελικό, περνούσε πάρα πολύ χρόνο στο διαδίκτυο, εκπαιδευόμενος στο συγκεκριμένο τρόπο βιασμού.

Η ιστοσελίδα πορνό Motherless.com

Το Motherless.com είναι μία ιστοσελίδα πορνό,«χωρίς ηθικούς φραγμούς», όπως αυτοδιαφημίζεται. Οι βρετανικές διωκτικές αρχές ξεκίνησαν αρκετές φορές έρευνα για θέματα ασφάλειας εις βάρος της σελίδας.

Οι κοιμισμένες, αναισθητοποιημένες και βιασμένες γυναίκες «πουλιούνται» (ή και χωρίς εισαγωγικά) πολύ συχνά μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Οι διωκτικές αρχές της Μεγάλης Βρετανίας έχουν συχνά ξεκινήσει έρευνες που αφορούν στην παραβίαση των δικαιωμάτων στο εν λόγω site. Το εντυπωσιακό (ή και όχι τόσο εντυπωσιακό, τελικά) είναι πως σε αρκετά fora οι χρήστες προειδοποιούν για τις συγκεκριμένες έρευνες.

Στο motherless.com υπάρχουν περίπου 20.000 βίντεο υπό στην κατηγορία «sleeping’. Είναι γυναίκες που βιάζονται όσο κοιμούνται. Και οι βιαστές κερδίζουν χρήματα από όλο αυτό. Χρήματα και ικανοποίηση.

Στα περισσότερα βίντεο ο βιαστής τραβάει ώστε να ανοίξουν τα βλέφαρα του θύματος, με σκοπό να αποδείξει ότι είναι πράγματι αναίσθητη.

Τρεις γυναίκες θύματα βιασμών μίλησαν στο CNN

Η Ζιζέλ Πελικό είναι ο λόγος που πλέον γίνονται τέτοιες έρευνες: πώς συγκροτούνται δίκτυα βιαστών, πώς ναρκώνονται οι γυναίκες, πόσοι είναι τελικά; Το τελευταίο πρέπει να το μάθουμε κάποια στιγμή. Όχι ότι δε συμβαίνει εκτός διαδικτύου. Ίσως κι εσείς να έχετε ακούσει την ιστορία κάποια φίλης που βιάστηκε από το σύζυγό της όσο κοιμόταν. Εγώ έχω ακούσει μία τέτοια.

Αλλά η πλοκή είναι πιο μπερδεμένη όταν μιλάμε για ένα τόσο μεγάλο δίκτυο. Τρεις γυναίκες μίλησαν στο CNN. Μάλιστα, η μία ήταν παντρεμένη επί 16 χρόνια και είχε τέσσερα παιδιά με το σύζυγό της, όταν μία Κυριακή μετά την εκκλησία της εξομολογήθηκε την αμαρτία του.

«Μου είπαν, ναι αλλά είναι ο σύζυγός σου. Ναι, αλλά ήσουν αναίσθητη; Και; Τι διαφορά έχει;», λέει η κυρία Zoe Watts. Ο σύζυγός της τη βίαζε για χρόνια. Έβαζε στο τσάι της το υπνωτικό του γιου τους, την έδενε, την φωτογράφιζε και μετά τη βίαζε.

Τώρα, ο πλέον πρώην σύζυγός της, εκτίει ποινή 11 ετών.

Μία άλλη γυναίκα, η Amanda Stanhope από την Αγγλία, δήλωσε πως είναι η ιστορία της Ζιζέλ Πελικό αυτή που την ενέπνευσε να μιλήσει. Επί πέντε χρόνια αναφέρει να κοιμάται, αλλά χωρίς να θυμάται πώς έπεσε για ύπνο. Μετά από περιπτώσεις που ο βιασμός από το σύζυγό της ήταν πολύ άγριος και του έκανε ερωτήσεις, εκείνος την ακύρωνε με κάθε πιθανό επιχείρημα. Έλεγε πως δε θυμάται καλά, κάνει λάθος, παίρνει πολλά φάρμακα.

Ο σύζυγός της αυτοκτόνησε πριν τη δίκη του για βιασμό.

Το τρίτο θύμα δε θέλησε να αποκαλύψει το όνομά της στο CNN, ζει στην Ιταλία με τα δύο της παιδιά. «Δεν μπορώ να συλλάβω το γεγονός ότι μια γυναίκα την αντιμετωπίζουν σαν σφαχτάρι».

Η συγκεκριμένη κυρία ήταν τυχερή, επειδή βρήκε τα βίντεο. Κι ήταν τυχερή, γιατί ο τέως σύζυγός της ήταν πολύ προσεκτικός. Που σημαίνει πως δεν της άφησε σημάδια στο σώμα της, αλλά ακόμη παλεύει με την τεράστια συναισθηματική κακοποίησή της.

Το 2021 ο πρώην σύζυγός της καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκισης.

Πριν μερικούς μήνες αποκαλύφθηκε δίκτυο διακίνησης υλικού βιασμών στην Βραζιλία. Πριν λίγα χρόνια στην Ελλάδα αποκαλύφθηκε πως μέσω Telegram άντρες αντάλλασσαν βίντεο – πορνό και γυμνές φωτογραφίες από ανυποψίαστες γυναίκες. Συχνά το υλικό, που πρόκειται για revenge porn, δημιουργήθηκε με τη συγκατάθεση του θύματος, αλλά η διακίνηση… Η διακίνηση όχι. Τον Αύγουστο του 2023 μία γυναίκα στο Τέξας κέρδισε αποζημίωση 1,2δις δολαρίων για υπόθεση revenge porn και μία άλλη, στην Καλιφόρνια, κέρδισε αποζημίωση 6,7 εκατ. δολαρίων το 2018.

Εκατοντάδες χιλιάδες θύματα βιασμών παγκοσμίως δε θα δικαιωθούν ποτέ.

ΠΗΓΗ: www.cnn.com