Σε πλήρη μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κιλιάν Εμπαπέ και τη γερουσιαστή της Παραγουάης, Σελέστε Αμαρίγια. Η πολιτικός όχι μόνο δεν δείχνει καμία διάθεση να ανακαλέσει τα ρατσιστικά σχόλια που είχε κάνει προηγουμένως σε βάρος του Γάλλου σούπερ σταρ, αλλά επιλέγει να τραβήξει το σχοινί στα άκρα, απειλώντας τον πλέον με μηνύσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας L’Équipe, η Αμαρίγια βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο φυλάκισης έως και ενός έτους, καθώς και με βαρύ χρηματικό πρόστιμο που μπορεί να αγγίξει τις 45.000 ευρώ, μετά την παρέμβαση της εισαγγελίας του Παρισιού. Παρά τις σοβαρές νομικές συνέπειες, η ίδια αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση, στρέφοντας τα βέλη της τόσο κατά του ποδοσφαιριστή όσο και κατά της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

«Να βρει δικηγόρο, δεν του ζητάω συγγνώμη»

Η Παραγουανή γερουσιαστής, σε νέες προκλητικές δηλώσεις της, υποστήριξε ότι εκείνη είναι η θιγόμενη της υπόθεσης και κάλεσε τον Εμπαπέ να προετοιμαστεί για τα δικαστήρια.

«Τι ξέρει ο Εμπαπέ για μένα; Δεν ξέρει καν πού είναι η Παραγουάη, ακόμα ψάχνει τον χάρτη να τη βρει. Βέβαια και προσβλήθηκα και έχω βάσιμο λόγο να υποβάλω μήνυση κατά του Εμπαπέ», ανέφερε χαρακτηριστικά η Αμαρίγια, προσθέτοντας με ειρωνικό ύφος: «Έχω να τους πω να βρουν δικηγόρο. Δεν έχετε καμία βάση για να με μηνύσετε. Πότε μίλησα εγώ για την ομοσπονδία; Πότε μίλησα εγώ για τη Γαλλία; Δεν οφείλω καμία συγγνώμη… το έκανα για την Παραγουάη».

Το χρονικό της αντιπαράθεσης

Η κόντρα ξεκίνησε όταν η πολιτικός προέβη σε ρατσιστική επίθεση κατά του Γάλλου επιθετικού, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του ίδιου, ο οποίος είχε δηλώσει πως δεν πρόκειται να επιτρέψει σε ανθρώπους σαν κι αυτή να διαδίδουν το μίσος. Η υπόθεση έχει πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης, με την Παραγουανή πολιτικό να αρνείται πεισματικά να ρίξει τους τόνους, παρά τη διεθνή κατακραυγή.