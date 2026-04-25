Συνολικά τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα, έπειτα από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, παρά το γεγονός ότι παραμένει σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δύο επιθέσεις με στόχο ένα φορτηγό και μία μοτοσικλέτα στην κοινότητα Γιαμόρ αλ-Σακίφ, στην επαρχία Ναμπατίγια, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ατόμων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τον θάνατο έξι ανθρώπων στον Λίβανο, στην πιο αιματηρή καταγραφή από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, εντείνοντας τις ανησυχίες για την εύθραυστη σταθερότητα στην περιοχή.