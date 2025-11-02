Ακόμη ένας Παλαιστίνιος έπεσε νεκρός έπειτα από αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας.

Εν τω μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς κατηγορούνται εκατέρωθεν για τις ημερήσιες παραβιάσεις της εύθραυστης εκεχειρίας για την κατάπαυση του πυρός μετά από δύο χρόνια πολεμικών συγκρούσεων.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι η αεροπορική επιδρομή τους σκότωσε έναν ένοπλο που αποτελούσε απειλή για τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ.

Η ταυτότητα του νεκρού Παλαιστίνιου δεν έγινε άμεσα γνωστή.

Σημειώνεται πως ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι δυνάμεις του δέχθηκαν επίθεση από ενόπλους σε περιοχές της Γάζας, όπου οι στρατιωτικές δυνάμεις του παραμένουν αναπτυγμένες, στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Χρύσανθος Αναγνώστου