Μια ακόμη εντυπωσιακή ληστεία έργων τέχνης, που θυμίζει σκηνές από κινηματογραφική ταινία, σημειώθηκε στη Γαλλία. Άγνωστοι εισέβαλαν στο μουσείο που είναι αφιερωμένο στον κορυφαίο Γάλλο ιμπρεσιονιστή ζωγράφο Πιερ-Ωγκύστ Ρενουάρ, στην πόλη Καν-συρ-Μερ, στη νότια Γαλλία.

Οι δύο δράστες παραβίασαν το μουσείο λίγο πριν από τις 6 το πρωί και κατάφεραν να αρπάξουν τέσσερις πίνακες. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, αξιοποιώντας το υλικό από το σύστημα ασφαλείας, και ξεκίνησε καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, οι κλέφτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν έναν από τους πίνακες στον δρόμο, ενώ κατάφεραν να απομακρυνθούν έχοντας στην κατοχή τους τα άλλα τρία έργα.

Την κλοπή επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της πόλης, Μπράιαν Μάσον, ο οποίος ανέφερε πως η συνολική αξία των έργων που έκαναν φτερά υπολογίζεται περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Παρά την άμεση αστυνομική επέμβαση και την καταδίωξη, οι δύο δράστες εξακολουθούν να αναζητούνται.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Europol έχει προειδοποιήσει για σημαντικές αλλαγές στον τρόπο δράσης του οργανωμένου εγκλήματος που συνδέεται με την παράνομη διακίνηση και κλοπή έργων τέχνης στην Ευρώπη. Όπως επισημαίνει η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία, οι παραδοσιακές και εξειδικευμένες εγκληματικές ομάδες δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε περιστασιακούς δράστες, οι οποίοι στρατολογούνται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εμπλέκονται σε ολοένα πιο βίαιες και επικίνδυνες επιχειρήσεις.

Ενδεικτική είναι η περσινή ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, ένα περιστατικό που ανέδειξε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν ακόμη και τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου.

Τον Οκτώβριο του 2025, ομάδα δραστών εισέβαλε μέρα μεσημέρι στη Galerie d’Apollon, όπου φυλάσσονται κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, και μέσα σε λίγα μόλις λεπτά αφαίρεσε οκτώ ιστορικά αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι δράστες απείλησαν μέλη του προσωπικού ασφαλείας με τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για να παραβιάσουν τις προθήκες, προτού διαφύγουν με μοτοσικλέτες.

Μεταξύ των κλοπιμαίων βρίσκονταν πολύτιμα κοσμήματα που συνδέονται με τη γαλλική μοναρχία και την εποχή του Ναπολέοντα, των οποίων η αξία δεν περιορίζεται στην ιδιαίτερα υψηλή οικονομική τους αποτίμηση, αλλά αφορά πρωτίστως την ανεκτίμητη ιστορική, πολιτιστική και συμβολική τους σημασία.