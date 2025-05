Ένα αναπάντεχο ατύχημα το οποίο, ευτυχώς, δεν εξελίχθηκε σε θανατηφόρο σημειώθηκε στην Πολωνία με μια κολόνα να πέφτει πάνω σε γυναίκα αφού ένας άνδρας έγειρε πάνω της για να στηριχτεί.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας στην πόλη Nowy Targ της Πολωνίας, ο άνδρας – ο οποίος είναι προφανώς υπό την επήρεια μέθης, ακούμπησε με το χέρι του για να μην πέσει στην κολώνα, χωρίς να υποψιάζεται τι θα συμβεί.

😱In the Polish town of Nowy Targ, a man leaned against a streetlamp — which collapsed and nearly crushed a woman passing by

She miraculously survived. pic.twitter.com/hA3kxiZJOj

— NEXTA (@nexta_tv) May 19, 2025