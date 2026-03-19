Ο Χουσεΐν Γιαϊμάν, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) στην Τουρκία, σχολίασε τις αμυντικές κινήσεις της Ελλάδα στο Αιγαίο Πέλαγος, με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των ελληνικών νησιών.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα κεντρικά γραφεία του ΑΚΡ στην επαρχία Οσμανιγιέ, ο Γιαϊμάν τόνισε ότι «αν εξοπλίζετε αυτά τα νησιά εναντίον της Τουρκίας, αυτά τα όπλα δεν είναι αρκετά για εμάς. Δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε την ενότητα και την αλληλεγγύη του τουρκικού έθνους. Μην κυνηγάτε άπιαστα όνειρα».

Παράλληλα, κατηγόρησε όσους επιχειρούν να μετατρέψουν το Αιγαίο «από θάλασσα ειρήνης σε κάτι άλλο», τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν εγκρίνει τέτοιες ενέργειες.

Ο ίδιος υπογράμμισε ακόμα ότι η στάση του προέδρου τους είναι σαφής και ότι έχει δηλώσει στον Έλληνα πρωθυπουργό πως η διπλωματία πρέπει πάντα να αποτελεί προτεραιότητα.