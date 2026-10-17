Από το πρωί του Σαββάτου, μαθητές, φοιτητές, αγρότες και τα «Κίτρινα Γιλέκα» έχουν ξεχυθεί στους δρόμους της Γαλλίας κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους διαβίωσης.

Ωστόσο, οι διαμαρτυρίες γρήγορα εξελίχθηκαν σε άγρια επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των γαλλικών Αρχών. Πέρα από τις αμέτρητες καταστροφές που προκλήθηκαν σε δημαρχεία, καταστήματα και τους δρόμους, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο και για ακρωτηριασμό ενός διαδηλωτή.

Πρόκειται για ένα σοβαρό συμβάν που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του χεριού ενός 20χρονου στο Σαιντ-Ετιέν (Saint-Étienne) και αναζωπύρωσε τις συζητήσεις σχετικά με τη χρήση βίας από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ο νεαρός έχασε το χέρι του μετά από έκρηξη χειροβομβίδας, η οποία φέρεται να έπεσε από τις δυνάμεις ασφαλείας, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο Σαιντ-Ετιέν, στην κεντρική Γαλλία.

Ο τραυματισμένος διαδηλωτής στο Σαιντ-Ετιέν:

800.000 πολίτες στους δρόμους της Γαλλίας

Περίπου 800.000 πολίτες συμμετείχαν σήμερα στις διαδηλώσεις και τις πορείες σε όλη τη Γαλλία κατά του υψηλού κόστους ζωής, σύμφωνα με τον οριστικό απολογισμό των διοργανωτών βάσει των επικαιροποιημένων στοιχείων που ανακοίνωσαν διάφορες οργανώσεις που μετέχουν στην πανεθνική κινητοποίηση.

Το συνδικάτο CGT είχε αναφέρει μια αρχική εκτίμηση για τη συμμετοχή 500.000 διαδηλωτών έως τις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα), ωστόσο αργότερα ανακοίνωσε ότι ο αριθμός ανέρχεται σε 800.000, όπως ανέφεραν νεολαιίστικες οργανώσεις, εκ των οποίων η Φοιτητική Ένωση, και ένας ιστότοπος των «Κίτρινων Γιλέκων» μετά την αύξηση των διαδηλωτών σε διάφορες μεγάλες πόλεις, κυρίως στο Μονπελιέ, το Στρασβούργο, τη Λιλ, το Μπορντό, τη Νάντη και τη Μασσαλία.

Βίντεο από τις σημερινές διαδηλώσεις:

Χειροπέδες σε 420 διαδηλωτές

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανέφερε ότι οι συλλήψεις έφτασαν στις 420 από τις 166 που είχαν ανακοινωθεί ως το μεσημέρι του Σαββάτου.

Παράλληλα, ο υπουργός επέκρινε σφοδρά τις προσωπικότητες της «ακραίας αριστεράς» που «κάλεσαν ανοιχτά σε εξέγερση», λέγοντας ότι θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για το χάος που παρατηρείται σήμερα στους δρόμους της Γαλλίας.

Λεηλατήθηκαν δημαρχεία, καταστράφηκαν καταστήματα και υποδομές

Στη Μασσαλία, στον νότο, δεκάδες καταστήματα λεηλατήθηκαν στο κέντρο της πόλης. Διαδηλωτές εισέβαλαν στην είσοδο του δημαρχείου φωνάζοντας: «Είναι Επανάσταση, παίρνουμε τη Βαστίλη!», πριν διαλυθούν από την αστυνομία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Βίντεο από την εισβολή διαδηλωτών στο δημαρχείο της Μασσαλίας:

Το δημαρχείο της Μασσαλίας δεν ήταν το μόνο που δέχθηκε επίθεση, καθώς διαδηλωτές έβαλαν φωτιά και στο δημαρχείο της Λιμόζ.

Δείτε βίντεο:

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων δεν έλειψαν τα έκτροπα, με διαδηλωτές να εκτοξεύουν αντικείμενα, να σπάνε βιτρίνες και να ανατρέπουν προστατευτικά κιγκλιδώματα, όπως καταγράφηκε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βίντεο από τα άγρια επεισόδια:

Άγρια επεισόδια σε Λυών, Τουλούζη, Νορμανδία και Βρετάνη

Αστυνομικοί στη Λυών χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να «σπάσουν» κινητοποίηση 300 ατόμων που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από Πανεπιστήμιο. Την ίδια ώρα, περίπου 40 άτομα επιχείρησαν να διακόψουν την κυκλοφορία σε γέφυρα της πόλης.

Βίντεο από τις σκηνές χάους που επικράτησαν σε όλη τη Γαλλία:

Οι Αστυνομικές Δυνάμεις στην Τουλούζη παρενέβησαν με σκοπό να αποτρέψουν αποκλεισμούς τρένων και κεντρικών οδικών αρτηριών. Περίπου 20 άτομα στη Ρεν της Βρετάνης έστησαν αυτοσχέδιο οδόφραγμα με κάδους απορριμμάτων κοντά σε μεγάλο εμπορικό κέντρο. Στη Νορμανδία, πανεπιστημιακό κτήριο υπέστη ζημιές από φωτιά που οφείλεται σε εμπρησμό.

Οι πρωτοφανείς εικόνες χάους, οι εκτεταμένες καταστροφές σε δημόσια κτήρια και οι εκατοντάδες συλλήψεις επιβεβαιώνουν ότι η Γαλλία βυθίζεται σε μια βαθιά κοινωνική και πολιτική κρίση. Ο σοβαρός τραυματισμός του 20χρονου διαδηλωτή στο Σεντ-Ετιέν ρίχνει περαιτέρω «λάδι στη φωτιά», εντείνοντας τις αντιδράσεις για την αστυνομική βία.

Με σχεδόν ένα εκατομμύριο πολίτες στους δρόμους και τον πυρήνα των διεκδικήσεων να εστιάζει στην ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης, τα επόμενα εικοσιτετράωρα κρίνονται καθοριστικά για τη Γαλλία.