Θερμικός θόλος και τροπικές νύχτες σε ιστορικά επίπεδα πλήττουν την Ευρώπη, που γνωρίζει πρωτόγνωρο καύσωνα για την εποχή.

Στο επίκεντρο του τρέχοντος κύματος καύσωνα βρίσκεται το φαινόμενο του «θερμικού θόλου», μία εκτεταμένη ατμοσφαιρική δομή υψηλών πιέσεων που «παγιδεύει» τη θερμότητα πάνω από μεγάλη γεωγραφική περιοχή.

Στην παρούσα φάση καλύπτει κυρίως τη Δυτική Ευρώπη, με έμφαση σε Ισπανία και Γαλλία.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Λιακόπουλου, η κλιματική κρίση οδηγεί πλέον με βεβαιότητα σε πιο ισχυρούς, πιο συχνούς αλλά και πιο πρώιμους καύσωνες.

Η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που αυξάνει τη συχνότητα ακραίων φαινομένων.

Η ιδιαιτερότητα και επικινδυνότητα του φαινομένου εντοπίζεται στις λεγόμενες τροπικές νύχτες, όπου η θερμοκρασία παραμένει υψηλή, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιβαρύνοντας σημαντικά τον ανθρώπινο οργανισμό και περιορίζοντας τη φυσική αποκατάσταση.

Όπως τονίζει η μετεωρολόγος, το φαινόμενο είναι πρωτοφανές όχι μόνο λόγω των ρεκόρ θερμοκρασιών που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν έως και κατά 17 βαθμούς Κελσίου τις φυσιολογικές τιμές αλλά και λόγω της μεγάλης διάρκειας και εμμονής του.

Η αποκλιμάκωση αναμένεται σταδιακά και όχι άμεσα.

Η Ευρώπη σε «κλοιό» ακραίας ζέστης

Η Δυτική Ευρώπη βιώνει συνθήκες που θυμίζουν καταμεσήμερο καλοκαιριού, με θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμη και τους 36 – 38 βαθμούς Κελσίου μέσα στον Μάιο.

Στη Γαλλία η ζέστη είναι τόσο έντονη που ακόμη και η άσφαλτος παρουσιάζει παραμορφώσεις.

Στο Παρίσι, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν δροσιά στα σιντριβάνια, ενώ δεν λείπουν και τα μπάνια στον Σηκουάνα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι κάτοικοι δοκιμάζονται ιδιαίτερα, καθώς τα περισσότερα σπίτια είναι κατασκευασμένα για να συγκρατούν τη θερμότητα, ενώ η χρήση κλιματιστικών παραμένει περιορισμένη.

Ισπανία και Πορτογαλία συνεχίζουν να πλήττονται από έντονη ζέστη, με τους τουρίστες να καταφεύγουν σε πρόχειρες λύσεις όπως βεντάλιες και δροσιστικά ποτά.

Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν και τους κινδύνους. Περιστατικά πνιγμών σε ποτάμια και λίμνες καταγράφονται, καθώς πολίτες προσπαθούν να δροσιστούν χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Οι μετεωρολόγοι εμφανίζονται αιφνιδιασμένοι από την ένταση και τη χρονική συγκυρία του φαινομένου, που καταρρίπτει ρεκόρ για μήνα Μάιο.

Έκτακτα μέτρα στο Μιλάνο

Στην Ιταλία, και ειδικά στο Μιλάνο, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews Κρίστιαν Μαυρής, η χώρα βιώνει θερμοκρασίες που θυμίζουν τέλη Ιουλίου.

Στο Μιλάνο, ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 35βαθμούς Κελσίου.

Περισσότερες από δέκα πόλεις βρίσκονται σε ζώνη αυξημένου κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται επίσης σε Ρώμη, Τορίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία.

Το ιταλικό υπουργείο Υγείας έχει ήδη ενεργοποιήσει μηχανισμούς προειδοποίησης, ενώ οι αρχές λαμβάνουν προληπτικά μέτρα.

Χαρακτηριστική είναι η απόφαση της περιφέρειας του Λάτιο (Ρώμης), που προβλέπει απαγόρευση βαριάς εργασίας σε εξωτερικούς χώρους κατά τις μεσημεριανές ώρες μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, καταγράφονται ήδη οι πρώτες τροπικές νύχτες του 2026, σημάδι του ενδεχόμενου για ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μετά την υποχώρηση του καύσωνα, αυξάνεται ο κίνδυνος για ισχυρές καταιγίδες έντονο χαλάζι, ιδιαίτερα στις Άλπεις.

Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η Ελλάδα φαίνεται προς το παρόν να παραμένει εκτός της ακραίας θερμικής επιβάρυνσης.

Οι προβλέψεις δείχνουν ήπιες θερμοκρασίες, απουσία καύσωνα στο άμεσο διάστημα και σταθερές καιρικές συνθήκες.