Ένα πρωτοφανές κύμα ακραίας ζέστης πλήττει την ευρωπαϊκή ήπειρο, αναγκάζοντας τις Aρχές να εκδώσουν επείγουσες προειδοποιήσεις. Στη Γαλλία, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές στην υγεία τους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ περίπου 2.700 σχολεία οδηγήθηκαν σε αναστολή λειτουργίας ή τροποποίηση του ωραρίου τους από τον καύσωνα.

«Κόκκινος» συναγερμός σε Γαλλία και Ισπανία

Η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France έθεσε 49 διοικητικές περιφέρειες σε καθεστώς «κόκκινης προειδοποίησης». Στο Μπορντό, στα νοτιοδυτικά της χώρας, ο υδράργυρος αναμενόταν να ξεπεράσει τους 42 βαθμούς Κελσίου. Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, υπογράμμισε: «Οδεύουμε προς τουλάχιστον αρκετές ημέρες πολύ, πολύ ζεστού καιρού. Δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσουν να πέφτουν οι θερμοκρασίες».

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Ισπανία, όπου η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet σήμανε «κόκκινο» συναγερμό για τη Χώρα των Βάσκων. Ενδεικτικά, στο Σαν Σεμπαστιάν η θερμοκρασία προβλεπόταν να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, τιμή σχεδόν διπλάσια από τον ιστορικό μέσο όρο της περιοχής για τη συγκεκριμένη εποχή, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor.

Ο εκπρόσωπος της Aemet, Ρουμπέν ντελ Κάμπο, δήλωσε ότι οι θερμοκρασίες κυμαίνονται 5 με 10 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, ενώ σε ορισμένες βόρειες περιοχές η απόκλιση ξεπερνά ακόμη και τους 10 βαθμούς.

Περιορισμοί στα τρένα σε Γαλλία και Βέλγιο

Οι ακραίες θερμοκρασίες οδήγησαν πολλές γαλλικές πόλεις στην ακύρωση των ετήσιων μουσικών τους εκδηλώσεων την Κυριακή (21/6). Παράλληλα, η κυβέρνηση προχώρησε στην απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για τις περιοχές που έχουν τεθεί σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού, επικαλούμενη την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διατήρηση της τάξης.

Το κύμα ζέστης φέρνει αλλαγές και στις μεταφορές, με τη Γαλλία και το Βέλγιο να ανακοινώνουν περιορισμούς στα δρομολόγια των τρένων.

Στη Γαλλία, τα μέτρα εστιάζουν κυρίως στο προαστιακό δίκτυο του Παρισιού και των γύρω περιοχών. Στο Βέλγιο, η σιδηροδρομική εταιρεία SNCB έκανε γνωστό ότι τη Δευτέρα (22/6) και την Τρίτη (23/6) θα ακυρωθούν ορισμένα δρομολόγια σε ώρες αιχμής, με στόχο να περιοριστεί η πιθανότητα τεχνικών βλαβών που θα προκαλούσαν δυσλειτουργία στο γενικότερο δίκτυο.

Η κατάσταση αναμένεται να ενταθεί, καθώς σύμφωνα με τον Νταβίντ Ντεενάου, επικεφαλής προγνώσεων του βελγικού μετεωρολογικού ινστιτούτου IRM, οι θερμοκρασίες των επόμενων ημερών ενδέχεται να αναδειχθούν ως οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της χώρας.

Στη Γαλλία, αρκετοί πολίτες βρήκαν «καταφύγιο» στο Κανάλι Σαιν-Μαρτέν, στο οποίο δεν δίστασαν να βουτήξουν:

Απουσία δροσιάς τη νύχτα

Η κατάσταση παραμένει ασφυκτική ακόμα και μετά τη δύση του ηλίου. Σε τμήματα της νοτιοδυτικής Ισπανίας, όπως στην επαρχία Αλμέρια, ο υδράργυρος κατά τη διάρκεια της νύχτας αρνείται να πέσει κάτω από τους 25 ή και τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor, το ψηφιακό εργαλείο του πρακτορείου Reuters που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η Ευρώπη αποτελεί αυτή τη στιγμή την ήπειρο με τη μεγαλύτερη θερμοκρασιακή απόκλιση στον πλανήτη.

Συγκεκριμένα, έχει μέση υψηλή θερμοκρασία τους 24 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 4,1 βαθμούς Κελσίου πάνω από το σύνηθες για την περίοδο από το 1961 ως το 1990. Συγκριτικά, η Ασία και η Βόρεια Αμερική βρίσκονται 2 βαθμούς Κελσίου και 1,3 βαθμό Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό.

Υπό το έλεος των υψηλών θερμοκρασιών και η Ιταλία – Ιστορική υποχώρηση της στάθμης του ποταμού Πάδου

Την ίδια ώρα, ένα ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει και την Ιταλία, με τους μετεωρολόγους να εκτιμούν ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν στη χώρα τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Τύπου, ο υδράργυρος καταγράφει τιμές έως και δέκα βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα για το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Στα μέσα της εβδομάδας, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου στη Σαρδηνία, τη Λομβαρδία, την Εμίλια Ρομάνια, καθώς και σε εσωτερικές περιοχές της κεντρικής Ιταλίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας η κατάσταση παραμένει δύσκολη λόγω των ιδιαίτερα υψηλών ποσοστών υγρασίας. Για τον λόγο αυτό, οι δημοτικές αρχές ανά τη χώρα έχουν δημοσιεύσει στο διαδίκτυο καταλόγους με πάρκα και κλιματιζόμενες κλειστές εγκαταστάσεις, προσφέροντας στους πολίτες πρόσβαση σε δροσιά, σκιά και νερό.

Παράλληλα, οι συνθήκες ξηρασίας και καύσωνα έχουν προκαλέσει αισθητή μείωση στη στάθμη του Πάδου. Ο μεγαλύτερος ποταμός της Ιταλίας παρουσιάζει ανησυχητική εικόνα, έχοντας σχεδόν στερέψει σε αρκετά σημεία του αυτές τις ημέρες.

Η Βρετανία αναμένει ιστορικό καύσωνα

Σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού έχουν παράλληλα τεθεί το Λονδίνο, καθώς και μεγάλο τμήμα της νότιας Αγγλίας, με τον υδράργυρο να αναμένεται να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια στιγμή, η διευθύνουσα σύμβουλος της Βασιλικής Μετεωρολογικής Εταιρείας της Βρετανίας, Λιζ Μπέντλεϊ, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα τρέχοντα θερμοκρασιακά ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο πρόκειται να «καταρριφθούν με εμφατικό τρόπο», ακολουθώντας την τάση που καταγράφηκε ήδη από τον Μάιο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, η επερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να φέρει ένα κύμα καύσωνα χωρίς προηγούμενο, οδηγώντας τις θερμοκρασίες στα επίπεδα των 38 με 39 βαθμών Κελσίου. Το υφιστάμενο ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο βρίσκεται στους 35,6 βαθμούς Κελσίου.

Όπως υπογράμμισε η κα Μπέντλεϊ, εάν επαληθευτούν οι προγνώσεις, το Ηνωμένο Βασίλειο θα βρεθεί αντιμέτωπο με μια πρωτοφανή κλιματική συνθήκη, καθώς τα ιστορικά του ρεκόρ θα έχουν ξεπεραστεί κατά περισσότερο από δύο βαθμούς Κελσίου για δύο διαδοχικούς μήνες (τον Μάιο και τον Ιούνιο).

Σήμα κινδύνου για την άγρια ζωή

Οι ακραίες συνθήκες προκαλούν σοβαρά προβλήματα και στα οικοσυστήματα της βόρειας Ευρώπης, με τα καταφύγια άγριων ζώων να δέχονται τεράστιο όγκο περιστατικών. Τα πουλιά που φωλιάζουν κάτω από τα γείσα των στεγών (όπως πετροχελίδονα, χελιδόνια, σπουργίτια και ψαρόνια) βιώνουν τις πιο δραματικές συνέπειες.

Όπως εξήγησε στο Reuters ο Ρομέν ντε Γέγκερ, βιολόγος και ιδρυτής του καταφυγίου CREAVES στο Τεμπλού του Βελγίου: «Η θερμοκρασία στις στέγες μπορεί μερικές φορές να φτάσει τους 50, ακόμα και τους 60 βαθμούς Κελσίου. Έτσι προτιμούν να πηδήσουν αντί να πεθάνουν και κυριολεκτικά να ψηθούν στις φωλιές τους».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το καταφύγιό του χρειάστηκε να περιθάλψει 150 ζώα μέσα σε διάστημα μόλις τριών ημερών.