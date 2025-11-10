Τρεις εβδομάδες από τη στιγμή που πέρασε το κατώφλι του σωφρονιστικού ιδρύματος Λα Σαντέ του Παρισιού, ο Νικολά Σαρκοζί θα συμμετάσχει σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης από το κελί του στην ακρόαση για την αποφυλάκισή του, που αναμένεται πριν από τα Χριστούγεννα, αν όχι άμεσα.

Η απόφαση αναμένεται εντός της ημέρας καθώς ο νόμος που δίνει προθεσμία δύο μηνών στους δικαστικούς για να εξετάσουν αιτήματα αποφυλάκισης, μειώνει την προθεσμία σε 20 ημέρες για τον 70χρονο πρώην Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι θα ασκηθεί έφεση καθώς δεν προσδοκά απονομή χάριτος για την πενταετή ποινή που επιβλήθηκε σε βάρος του σχετικά με την υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το τότε καθεστώς Καντάφι της Λιβύης.

Ο 70χρονος Σαρκοζί ξεκίνησε από τις 21 Οκτωβρίου να εκτίει την πενταετή ποινή φυλάκισης που του είχε επιβληθεί.

Περισσότερο από την ίδια την καταδίκη, ήταν το ένταλμα σύλληψης που τον έστειλε στη φυλακή, που προκάλεσε γενική κατάπληξη. Οι δικαστές αιτιολόγησαν το ένταλμα αυτό, επικαλούμενοι την «εξαιρετική σοβαρότητα» των κατηγοριών. Για τον Σαρκοζί, το κίνητρο πίσω από αυτό ήταν «το μίσος».

Αυτό το κριτήριο της σοβαρότητας των πράξεων, που είναι πιθανό να «διαταράξει τη δημόσια τάξη», δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη στην εξέταση της αποφυλάκισης του Σαρκοζί.

Η συνέχιση της κράτησής του είναι πλέον δυνατή μόνο αν είναι το «μόνο μέσο» για τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων, την αποτροπή πιέσεων ή συμπαιγνίας μεταξύ των δραστών, την αποτροπή φυγής ή υποτροπής ή την προστασία του.

Διαφορετικά, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση, πιθανώς με την επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού και φορώντας “βραχιολάκι”.

Τα γράμματα στο κελί

Όπως αποκάλυψε το Europe 1, από τις 21 Οκτωβρίου, πρώτη ημέρα στο κελί του, ο πρώην πρόεδρος λαμβάνει περισσότερες από εκατό επιστολές την ημέρα. Κάθε μέρα, οι δικηγόροι του, Christophe Ingrain και Jean-Michel Darrois, φεύγουν από τη φυλακή με λευκούς σάκους από λινάτσα που περιέχουν περίπου εκατό γράμματα, καθώς η διοίκηση των φυλακών προειδοποίησε ότι «το κελί θα ξεχειλίσει». Ο ίδιος ο Σαρκοζί ευχαρίστησε μα ανάρτηση τους αποστολείς και επανέλαβε ότι «η φυλάκιση δεν είναι ο επίλογος της υπόθεσης».