Οι ιταλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ενέδρα που στήθηκε χθες βράδυ σε πούλμαν της ομάδας Πιστόια Μπάσκετ, η οποία είχε τραγική κατάληξη με τον θάνατο του 65χρονου οδηγού Ραφαέλε Μαριανέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο ιταλικός Τύπος, οι έρευνες επικεντρώνονται σε χούλιγκαν με δεσμούς στον ακροδεξιό χώρο.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται συνομιλίες που εντοπίστηκαν στην εφαρμογή WhatsApp, όπου αναφέρεται η οργάνωση «τιμωρητικής αποστολής» από τουλάχιστον τρία άτομα. Το περιστατικό συνέβη στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πόλη του Τέρνι με το Ριέτι, και σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa, μέρος των χούλιγκαν που εμπλέκονται στην επίθεση φέρονται να διατηρούν στενές σχέσεις με τον ακροδεξιό χώρο.

Η ιταλική δικαιοσύνη έχει ξεκινήσει έρευνα με κατηγορία ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ανακριθεί περίπου δέκα ύποπτοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ