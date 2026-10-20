Η Αυστραλή βουλευτής Έλεν Χέινς έχασε το ένα πόδι της, μετέδωσαν σήμερα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αφού χθες Δευτέρα την παρέσυρε σκοπίμως αυτοκίνητο, την ώρα που οι απειλές εναντίον βουλευτών στην Αυστραλία αυξάνονται.

Η 65χρονη ανεξάρτητη βουλευτής, γνωστή για τη μάχη της κατά της διαφθοράς και της κλιματικής αλλαγής, χτυπήθηκε από SUV χθες το απόγευμα στη Γουανγκαράτα, μια περιοχή που απέχει λίγα περισσότερα από 200 χιλιόμετρα από τη Μελβούρνη, δήλωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι.

«Η βουλευτής υποβλήθηκε σε επέμβαση αλλά παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση», επεσήμανε ο Αλμπανέζι μιλώντας στην πρωινή εκπομπή Sunrise. Σύμφωνα με τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ABC και την εφημερίδα Sydney Morning Herald, η βουλευτής έχει χάσει το ένα της πόδι.

«Δεν ήταν ατύχημα. Πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια», είχε σημειώσει χθες στο ABC ο Αυστραλός πρωθυπουργός. «Έβγαζε τα πράγματά της από το πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου της», συνέχισε ο Αλμπανέζι. Αφού τη χτύπησε με το αυτοκίνητό του, ο δράστης έκανε αναστροφή για να επιστρέψει προς τη Χέινς.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο ABC ότι άκουσαν έναν δυνατό ήχο και είδαν μία γυναίκα εγκλωβισμένη ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα. Τον οδηγό του SUV, έναν 43χρονο άνδρα, ακινητοποίησαν περαστικοί, προτού φτάσει στο σημείο η αστυνομία και τον συλλάβει, εξήγησε η Άσλεϊ Μέισον, αστυνομικός της πολιτείας Βικτόρια.

Στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε ένα μαχαίρι, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ήταν γνωστός στις αρχές.

Οι γονείς του υπόπτου δήλωσαν ότι η Χέινς είναι «φίλη τους εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια», προσθέτοντας ότι αυτό που συνέβη είναι «οδυνηρό και ακατανόητο», σύμφωνα με την εφημερίδα The Age.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό και η ομοσπονδιακή αστυνομία της Αυστραλίας επεσήμανε ότι συνεργάζεται με την τοπική αστυνομία για να εξετάσουν το ενδεχόμενο άσκησης διώξεων εις βάρος του 43χρονου, συγκεκριμένα για επίθεση κατά δημόσιου λειτουργού, αδίκημα που επισύρει ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών. Εξάλλου στην έρευνα συμμετέχει και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, αν και το κίνητρο της επίθεσης δεν είναι ακόμη γνωστό, σημείωσε ο Αλμπανέζι. Πρόκειται «για δοκιμασία για την ταυτότητά μας», παρατήρησε, καλώντας τους Αυστραλούς να αντιμετωπίζουν τις διαφορές τους «με σεβασμό».

Άνθρωπος με ακεραιότητα

Η επίθεση κατά της βουλευτού προκάλεσε ένα μεγάλο κύμα συμπαράστασης. Η Έλεν Χέινς εξελέγη για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο το 2019, έχοντας εργαστεί προηγουμένως ως νοσηλεύτρια και μαία.

«Η Έλεν Χέινς είναι ένας εξαιρετικά εργατικός άνθρωπος. Διαθέτει εξαιρετική ευφυΐα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αυστραλός πρωθυπουργός. «Υπάρχει λόγος που αγαπούν και θαυμάζουν τόσο πολύ την Έλεν Χέινς: είναι ένας άνθρωπος με ακεραιότητα. Είναι κάποια που αντιμετωπίζει τους πάντες με σεβασμό», τόνισε.