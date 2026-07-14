Τραγικό απολογισμό, με τουλάχιστον 24 νεκρούς και 36 τραυματίες, άφησε πίσω του ένα σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στα δυτικά της Ακτής Ελεφαντοστού, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών της χώρας.

Το μοιραίο συμβάν έλαβε χώρα γύρω στις 11:30 το πρωί της Δευτέρας, 13 Ιουλίου, στον οδικό άξονα που συνδέει την Τούμπα με την Μπιανκούμα και πιο συγκεκριμένα πάνω στη γέφυρα Μπάφινγκ.

Στο δυστύχημα ενεπλάκη ένα λεωφορείο ιδιωτικής μεταφορικής εταιρείας. Το όχημα είχε ξεκινήσει το δρομολόγιό του από την πόλη Οντιενέ στα βόρεια, με τελικό προορισμό το Γιαμουσούκρο στο κεντρικό τμήμα της χώρας, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες της εκτροπής.

Συνολικά στο λεωφορείο επέβαιναν 69 άτομα. Πέρα από τους επιβεβαιωμένους νεκρούς και τραυματίες, ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο για τον εντοπισμό τυχόν «αγνοούμενων θυμάτων», όπως διευκρίνισε το υπουργείο.

Τα πολύνεκρα τροχαία αποτελούν μια θλιβερή κανονικότητα τόσο στην Ακτή Ελεφαντοστού, όσο και σε αρκετά άλλα κράτη της Αφρικής. Οι κύριες αιτίες, σύμφωνα με τους ειδικούς, εντοπίζονται στην κακή συντήρηση του οδικού δικτύου και των οχημάτων, καθώς και στη συστηματική παραβίαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας από τους οδηγούς.

Η τεράστια δυσαναλογία των τροχαίων δυστυχημάτων γίνεται αμέσως αντιληπτή μέσα από τα ετήσια στατιστικά στοιχεία, ειδικά αν συγκριθούν με τα αντίστοιχα της Γαλλίας (η οποία σημειωτέον δεν αποτελεί τον «καλύτερο μαθητή» της Ευρώπης σε θέματα οδικής ασφάλειας).

Συγκεκριμένα, περίπου 1.000-1.500 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο σε τροχαία στην Ακτή Ελεφαντοστού, μια χώρα όπου κυκλοφορούν 1,5 εκατομμύριο οχήματα. Συγκριτικά, η Γαλλία μετρά 3.500 νεκρούς, αλλά με έναν στόλο 39 εκατομμυρίων οχημάτων.