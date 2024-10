Η ομάδα περιβαλλοντικής εκστρατείας «Just Stop Oil», σε ανακοίνωση της που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της, αναφέρει ότι δύο μέλη της οργάνωσης εισήλθαν στις 10 το πρωί της Πέμπτης24/10, στο Βρετανικό Μουσείο και «έντυσαν» το άγαλμα με ένα πορτοκαλί ανακλαστικό γιλέκο, τοποθετώντας δίπλα του ένα χάρτινο «συννεφάκι ομιλίας» με τη φράση «απλώς σταματήστε την πείνα».

Εκπρόσωπος του βρετανικού ιδρύματος δήλωσε στην ιστοσελίδα Art Newspaper ότι το άγαλμα δεν υπέστη φθορές και πρόσθεσε: «Το Βρετανικό Μουσείο σέβεται το δικαίωμα των ατόμων να εκφράζουν τις απόψεις τους και επιτρέπει επιτόπιες ειρηνικές διαμαρτυρίες, εφόσον δεν προκαλείται κίνδυνος στη συλλογή, το προσωπικό και τους επισκέπτες. Το συγκεκριμένο περιστατικό ξεκάθαρα παραβίασε τους κανονισμούς για τους επισκέπτες και εξέθεσε εκθέματα σε κίνδυνο».

Το μαρμάρινο άγαλμα της θεάς Δήμητρας είναι σε φυσικό μέγεθος και χρονολογείται από το 350 π.Χ. έως το 330 π.Χ..

Το Βρετανικό Μουσείο επιβεβαίωσε ότι το άγαλμα δεν υπέστη ζημιά και ότι ο χώρος παρέμεινε ανοιχτός για τους επισκέπτες.

