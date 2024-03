Επιμέλεια: Αλ. Παπαδόπουλος

Μια φιλοπαλαιστινιακή ομάδα έκοψε και ζωγράφισε με σπρέι ένα αιωνόβιο πορτρέτο του Άρθουρ Τζέιμς Μπάλφουρ στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ την Παρασκευή, καταστρέφοντας έναν πίνακα του Βρετανού αξιωματούχου του οποίου η υπόσχεση υποστήριξης το 1917 για «την ίδρυση στην Παλαιστίνη μιας εθνικής κατοικίας για τον εβραϊκό λαό» βοήθησε να ανοίξει ο δρόμος για την ίδρυση του Ισραήλ τρεις δεκαετίες αργότερα.

Η ομάδα Palestine Action ανέφερε σε σχετική δήλωση ότι η καταστροφή του πορτρέτου στο Trinity College του Κέμπριτζ είχε σκοπό να επιστήσει την προσοχή στο «αιματοχυσία του παλαιστινιακού λαού από τότε που εκδόθηκε η Διακήρυξη Μπαλφούρ», ιδιαίτερα υπό το φως της τρέχουσας σύγκρουσης στη Γάζα.

Μια εκπρόσωπος του Trinity, του οποίου οι απόφοιτοι περιλαμβάνουν τον βασιλιά Κάρολο Γ’ καθώς και τον ίδιο τον Μπάλφουρ, ανέφερε με δήλωση της την Παρασκευή, ότι «το κολέγιο λυπάται για τη ζημιά που προκλήθηκε σε ένα πορτρέτο του Άρθουρ Τζέιμς Μπάλφουρ κατά τις ώρες λειτουργίας του κοινού» και ότι είχε ειδοποιήσει την αστυνομία.

Σε δήλωση της αστυνομίας του Κέιμπριτζ ανέφερε ότι αστυνομικοί βρέθηκαν στο σημείο για να ερευνήσουν μια αναφορά για «εγκληματικές ζημιές».

Η Palestine Action δημοσίευσε ένα βίντεο με έναν διαδηλωτή να ψεκάζει πρώτα το πορτρέτο, ζωγραφισμένο το 1914 από τον Philip Alexius de László, με κόκκινη μπογιά και στη συνέχεια να το κόβει με ένα αιχμηρό αντικείμενο.

