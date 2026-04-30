Μια ομάδα ακτιβιστριών της ολλανδικής οργάνωσης για τα δικαιώματα των γυναικών «Women on Waves» εγκατέστησε θυρίδες ασφαλείας που περιέχουν χάπια άμβλωσης σε διάφορα σημεία της Μάλτας και του Γκόζο – του δεύτερου μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους – προκειμένου να καταγγείλει τη σχεδόν καθολική απαγόρευση της διακοπής κύησης στη χώρα.

Στη Μάλτα, η άμβλωση ήταν παράνομη μέχρι το 2023, οπότε και επετράπη μόνο στην περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή της μητέρας. «Αυτό αποδεικνύει πόσο αρχαϊκό είναι το σύστημα της Μάλτας», δήλωσε στην εφημερίδα Repubblica η Rebecca Gomperts, ιδρύτρια της οργάνωσης που προώθησε την πρωτοβουλία. «Μόνο η Μάλτα και η Πολωνία έχουν τόσο ξεπερασμένη νομοθεσία μεταξύ των χωρών της ΕΕ».

Οι θυρίδες παρέχουν συγκεκριμένη βοήθεια: οι γυναίκες που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης λιγότερο από εννέα εβδομάδες και επιθυμούν να διακόψουν την κύηση, μπορούν να στείλουν ένα email και να λάβουν τη διεύθυνση και τους κωδικούς για να αποκτήσουν πρόσβαση στο φάρμακο.

Τις πρώτες οκτώ ημέρες της εκστρατείας, 16 γυναίκες υπέβαλαν αίτημα, εξαντλώντας το απόθεμα των χαπιών. «Αυτού του είδους οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης αποτελούν εργαλείο για την άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση», εξήγησε η Gomperts, σημειώνοντας ότι η πρωτοβουλία δέχτηκε δριμεία κριτική από μια συντηρητική οργάνωση κατά των αμβλώσεων, η οποία ζήτησε από την τοπική αστυνομία να ξεκινήσει έρευνα.

Οι νόμοι της Μάλτας βρέθηκαν στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής το 2022, όταν μια Αμερικανίδα τουρίστρια, έγκυος 16 εβδομάδων, υπέστη ατελή αποβολή: οι γιατροί δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν στην επέμβαση, επικαλούμενοι τους νόμους που, εκείνη την εποχή, απαγόρευαν τη διαδικασία υπό οποιαδήποτε συνθήκη. Τελικά, η γυναίκα μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Ισπανία, όπου υποβλήθηκε σε άμβλωση.

«Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 600 γυναίκες από τη Μάλτα καταφεύγουν σε παράνομη διακοπή κύησης», συνεχίζει η Gomperts. «Συχνά φτάνουν με σκάφος στις ακτές της Σικελίας ή πετούν προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον ο νόμος θα αλλάξει και ότι θα μπορούν να πραγματοποιούν την επέμβαση ακόμη και νοσηλευτές και μαίες, καθώς σχεδόν όλοι οι γυναικολόγοι στη Μάλτα δηλώνουν αντιρρησίες συνείδησης».

Η περίπτωση της Αμερικανίδας τουρίστριας ώθησε την κυβέρνηση να τροποποιήσει τον νόμο, ψηφίζοντας το 2023 μια τροπολογία που επιτρέπει τη διακοπή της εγκυμοσύνης σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή της μητέρας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες πιθανές θεραπευτικές επιλογές.

Η άμβλωση παραμένει παράνομη σε περιπτώσεις βιασμού, αιμομιξίας και σοβαρών εμβρυϊκών παραμορφώσεων.