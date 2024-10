Ακυρώνονται όλες οι πτήσεις στα αεροδρόμια του Ιράν, από τις εννιά το βράδυ της Κυριακής, 6 Οκτωβρίου μέχρι και τις έξι τα ξημερώματα της Δευτέρας (7/10), τοπική ώρα.

Τo ειδησεογραφικό πρακτορείο ΜEHR του Ιράν, επικαλούμενο αξιωματούχο, μεταδίδει ότι ακυρώνονται όλες οι πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας, η οποία βρίσκεται εν αναμονή των αντιποίνων του Ισραήλ, έπειτα από την πυραυλική επίθεση που είχε εξαπολύσει εναντίον του.

Αύριο συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη δολοφονική εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ. Για αυτόν τον λόγο, υπάρχουν φόβοι πως θα σημειωθούν συμβολικές επιθέσεις από το Τελ Αβίβ κατά των εχθρών του στη Μέση Ανατολή.

#BREAKING Iran’s Aviation Authority says all flights have been cancelled in the country’s airports from Sunday 09:00 pm to Monday 06:00 am, amid fears of an imminent Israeli attack. pic.twitter.com/L4HicYR1Xw

— Iran International English (@IranIntl_En) October 6, 2024

