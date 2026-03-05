Για έναν πολυσύχναστο διεθνή κόμβο όπως το Dubai International Airport (DXB), η διαφορά στην κίνηση μία εβδομάδα πριν και τώρα είναι εντυπωσιακή.

Η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει:

=Ακυρώσεις και αναδρομολογήσεις πτήσεων, λόγω κλειστών εναέριων χώρων.

=Μείωση κρατήσεων, κυρίως από ταξιδιώτες που αποφεύγουν την περιοχή.

=Καθυστερήσεις και αυξημένους χρόνους πτήσης, λόγω παρακάμψεων.

Αεροπορικές εταιρείες όπως η Emirates και η flydubai έχουν προχωρήσει σε προσωρινές αναστολές δρομολογίων προς ορισμένους προορισμούς που επηρεάζονται άμεσα από τις συγκρούσεις.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο πάροχο δεδομένων Cirium, τουλάχιστον 19.000 πτήσεις ακυρώθηκαν από το Σάββατο το πρωί έως και την Τρίτη στη Μέση Ανατολή, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 55% των αρχικά προγραμματισμένων πτήσεων. Η Cirium εκτιμά ότι οι πτήσεις προς και από αυτήν την περιοχή αντιπροσωπεύουν περίπου 900.000 αεροπορικές θέσεις την ημέρα. Ο αριθμός των επηρεαζόμενων επιβατών θα μπορούσε επομένως να πλησιάζει ήδη τα δύο εκατομμύρια.

Respected @PMOIndia @DrSJaishankar — Request urgent assistance for my family members stranded in Dubai since 28 Feb (incl. childrens). Flights are limited and communication has been extremely difficult; they need clear guidance, confirmed seats, and safe repatriation at the… — Rakesh (@Shivashtakam) March 5, 2026



Το ποσοστό ακυρώσεων έχει φτάσει κατά μέσο όρο το 80% στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκεται το Ντουμπάι (DXB), το δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο σε όγκο επιβατών.