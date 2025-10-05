Ο βρετανός τραγουδιστής Ρόμπι Γουίλιαμς ανακοίνωσε ότι οι αρχές της πόλης ακύρωσαν την επικείμενη συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη «για λόγους δημόσιας ασφάλειας», αφού τουρκικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έκαναν εκστρατεία για τη ματαίωσή της και διαμαρτυρήθηκαν για την εμφάνισή του.

Η συναυλία της 7ης Οκτωβρίου είχε προγραμματισθεί κατά τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς σε κοινότητες του νότιου Ισραήλ, η οποία οδήγησε στη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα.

Τουρκικοί λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φιλοπαλαιστινιακές μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούσαν να ματαιωθεί η συναυλία κατηγορώντας τον Γουίλιαμς ότι είναι «σιωνιστής»,.

Ο 51χρονος τραγουδιστής αντιμετώπιζε επικρίσεις στην Τουρκία για την εβραϊκή κληρονομιά της οικογένειάς του και για τη συναυλία που είχε δώσει το 2015 στο Ισραήλ, η οποία είχε προκαλέσει επικρίσεις από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις.

Η εταιρεία εισιτηρίων Bubilet ανακοίνωσε ότι ματαίωσε τη συναυλία έπειτα από αίτημα που διατυπώθηκε από το Γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης. Το γραφείο του κυβερνήτη δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για να σχολιάσει.

Αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ ο Γουίλιαμς έγραψε στο Instagram ότι η ασφάλεια των θαυμαστών του «έρχεται πρώτη», προσθέτοντας ότι λυπάται βαθιά για την ακύρωση της συναυλίας, για την οποία είπε πως ήταν «πέρα από τον έλεγχό μας».