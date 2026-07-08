Στον «αέρα» βρέθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, από ισραηλινή πηγή, το ραντεβού ακυρώθηκε, με απόφαση του Χέγκσεθ, ενώ στο επίκεντρο των επαφών επρόκειτο να βρεθεί το ακανθώδες ζήτημα της πιθανής παραχώρησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου είχε επίσης σχεδιάσει να συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ίσραελ Κατς, με την ατζέντα τους να περιλαμβάνει και τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν. Μέχρι στιγμής, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ έχει τηρήσει σιγή ιχθύος, αποφεύγοντας να σχολιάσει το πρόγραμμα των συναντήσεων του Χέγκσεθ.

Το «μπλόκο» του Νετανιάχου και οι ανησυχίες για την ισορροπία δυνάμεων

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αμέσως μετά τις ξεκάθαρες δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο CNN, όπου εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στα εξοπλιστικά σχέδια της Ουάσιγκτον για την Άγκυρα. Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι έχει ήδη μεταφέρει τις αντιρρήσεις του στον Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας πως μια τέτοια κίνηση θα ανέτρεπε τις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, δεδομένων των «επιθετικών φιλοδοξιών» της Τουρκίας.

Από την πλευρά της, η Άγκυρα καταδικάζει συστηματικά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ σε Γάζα, Λίβανο και Συρία, ενώ κατηγορεί την ισραηλινή πλευρά ότι υπονομεύει την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν.

Η στρατηγική Τραμπ και το αγκάθι των S-400

Το σκηνικό περιπλέκεται ακόμα περισσότερο μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε την πρόθεσή του να άρει τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην Άγκυρα το 2019 για την αγορά του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο για την πώληση των F-35. Ωστόσο, η απόφαση αυτή αναμένεται να συναντήσει σθεναρή αντίσταση όχι μόνο από το Ισραήλ, αλλά και από το αμερικανικό Κογκρέσο.

Υπενθυμίζεται ότι η απόκτηση των ρωσικών S-400 είχε παγώσει τις σχέσεις των δύο νατοϊκών συμμάχων, οδηγώντας στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα παραγωγής των F-35 και στην επιβολή κυρώσεων στην τουρκική αμυντική βιομηχανία. Αν και το κλίμα ανάμεσα στις δύο χώρες βελτιώθηκε αισθητά μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το νομικό πλαίσιο των ΗΠΑ συνεχίζει να κρατά «μπλοκαρισμένη» την παράδοση των σύγχρονων μαχητικών.