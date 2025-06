Ο γάμος του Άβνερ Νετανιάχου, γιου του πρωθυπουργού του Ισραήλ, που είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 16 Ιουνίου, ακυρώθηκε εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

